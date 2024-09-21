Otomobil devinden şoke eden karar! Nissan, ikonik modelinin fişini çekti

21 Eylül 2024 09:03 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 09:05

Nissan, ikonik R35 GT-R modelinin üretimine son vereceğini duyurdu. Şirket, GT-R'nin yerine geçecek yeni bir model planlamadığını belirtirken, gelecekteki potansiyel bir elektrikli R36 modelinin piyasaya çıkış tarihi hakkında belirsizlikler sürüyor. Peki Nissan bu kararı neden aldı?

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Nissan​, ikonik R35 GT-R modelinin üretimine son verme kararı aldığını duyurdu. Bu karar, otomobil tutkunları için büyük bir kayıp anlamına geliyor, zira GT-R, birçok kullanıcının gönlünde taht kurmuş bir model. Şirket bu aracı daha uzun süre pazarda tutmayı istemesine rağmen, yeni düzenlemeler bu hedefin önünde büyük bir engel teşkil etti.

NISSAN, R35 GT-R MODELİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Nissan’ın küresel ürün müdürü Pierre Loing, Avrupa​'da uygulamaya konan gürültü düzenlemeleri nedeniyle GT-R'nin emekli olacağını belirtti. 2021 yılında Avrupa pazarından çekilen GT-R, daha önce Avustralya'da da daha sıkı güvenlik standartlarını karşılayamadığı için piyasadan kaldırılmıştı.

Ayrıca Loing, üretimin 2025 yılında sona ereceğini hatırlatırken, Nissan'ın bu boşluğu dolduracak yeni bir model planlamadığını da vurguladı.

Geçen yıl tanıtılan Hyper Force konsepti, gelecekte tamamen elektrikli bir R36 modelinin çıkacağını düşündürdü. Ancak Nissan'ın geçmişteki uzun geliştirme süreçleri ve mevcut elektrikli araç pazarındaki belirsizlikler göz önüne alındığında, bu modelin 2030 yılına kadar piyasaya çıkmasının mümkün olmadığı düşünülüyor.

YENİ MODEL NE ZAMAN GELECEK?

2024'ün başında, Nissan program tasarım direktörü Giovanny Arroba bir sonraki GT-R'ın 2030'a kadar piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Hyper Force'u "on yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesi gereken cesur ama somut bir hayal" olarak nitelendirdi. Yüksek performanslı coupe sonunda geri döndüğünde, Z'nin ve ideal olarak yeni bir Silvia'nın yanında yer alacak.