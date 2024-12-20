Otomobil dünyasının efsanesi '67 Camaro açık artırmada: Milyonlara TL'ye alıcı bulacak!

20 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:25

Amerikan otomobil tarihinin unutulmaz modellerinden biri olan Penske-Donohue '67 Camaro, 7-19 Ocak 2025'te Mecum Auctions Kissimmee etkinliğinde açık artırmaya çıkarılacak. İkonik modelin milyonlarca TL’ye alıcı bulması bekleniyor.

Amerikan otomobil tarihinin en unutulmaz modellerinden biri olan Penske-Donohue '67 Camaro, koleksiyoncular ve otomobil tutkunları için önemli bir gelişmeyle açık artırmaya sunuluyor. 7-19 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mecum Auctions Kissimmee etkinliğinde satışa çıkacak olan ikonik aracın, milyonlarca TL'ye alıcı bulması bekleniyor.

LİGHTWEİGHT ÜNVANINI NASIL KAZANDI?

Camaro'yu özel kılan en önemli detaylardan biri, Penske'nin, aracın gövde panellerini inceltmek için Lockheed ile ortaklık yaparak 115 kg'lık bir ağırlık avantajı sağlamış olması. Bu özellik, otomobile "Lightweight" (Hafif) ünvanını kazandırdı. Hafifliği ve aerodinamik yapısı da Trans-Am yarışlarında büyük bir rekabet avantajı sağladı.

Ünlü yarış pilotu Mark Donohue, bu modelin kendi yarış tekniklerini geliştirmesinde önemli bir rol oynadığını ifade ederek, Penske-Donohue Camaro'yu Amerikan yarış tarihinin en önemli araçlarından biri olarak nitelendiriyor.

Müzayedenin açılış fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, Camaro'nun son teklifinin, hem aracın tarihi ve teknik değerine hem de koleksiyoncular arasındaki yoğun talebe dayanarak yedi haneli bir rakamla sonuçlanacağı tahmin ediliyor.