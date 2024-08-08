Otomobillerdeki güneş yanıkları tarihe karışıyor! Japonlar çözümü buldu

08 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:34

Fazla güneş alan bir bölgede yaşıyorsanız, muhtemelen koyu renkli arabalardan kaçınmanız gerektiğini duymuşsunuzdur. Koyu renkli arabaların güneş ışığına maruz kaldığında iç sıcaklıklarının arttığı kabul edilir, bu yüzden açık renk tercih edilmesi önerilir. Bu sebeple, birçok kişi koyu renkleri sevmesine rağmen bu tavsiyeyi dikkate alarak seçim yapmaktan kaçınıyor.

Ancak Nissan, bu soruna bir çözüm buldu. Japon otomotiv devi, pasif soğutma ürünleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış Çinli Radi-Cool şirketi ile iş birliği yaparak, araçların dış boyasının soğutma etkisini artıran yeni bir boya geliştirdi.

SOĞUK BOYA, ARABALARIN DIŞ SICAKLIĞINI 12 DERECE DÜŞÜRÜYOR

Bu boya, araçların dış yüzey sıcaklıklarını 12 derece, iç sıcaklıklarınıysa 5 derece azaltabiliyor.

Bu teknoloji, iki anahtar metamadde kullanarak güneş ışınlarını etkili bir şekilde yansıtıyor ve dağıtıyor. Bir partikül, yakın kızılötesi ışınları yansıtarak ısınmayı engellerken, diğer partikül elektromanyetik dalgalar oluşturarak güneş ısısını arabanın yüzeyinden uzağa yönlendiriyor. Bu sayede, araba güneş altında bile serin kalabiliyor.

Yeni boyanın en büyük avantajlarından biri, otomobillerde yaygın olarak kullanılan şeffaf üst kaplama katmanıyla birlikte uygulanabilmesi. Ancak normal otomotiv boyasından altı kat daha kalın olması sebebiyle ticari kullanıma geçirmenin zor olduğunu belirtmek gerek.

Nissan bu zorluğu aşmak için çalışmalarını sürdürüyor ve gelecekte çeşitli renk seçenekleriyle özel siparişler için sunmayı hedefliyor.

Nissan'ın bu alandaki çalışmaları, sadece kendisiyle sınırlı değil. Purdue Üniversitesi'nden bir ekip, yüzde 97.9 güneş yansıtma oranına sahip beyaz bir boya geliştirirken, Toyota ve Hyundai gibi diğer otomobil üreticileri de pasif soğutma özelliklerine sahip dış boyalar üzerinde çalışmalar yürütüyor.