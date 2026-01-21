Menü Kapat
Otomotiv standartlarında ilk insansı robot üretildi

Ocak 21, 2026 10:28
1
Otomotiv standartlarında ilk insansı robot üretildi

Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng, otomotiv kalite ve güvenlik kriterleriyle geliştirdiği ET1 insansı robot prototipini üretim hattından indirdi. Şirket, 2026 sonuna kadar seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi XPeng, insansı robot çalışmalarında kritik bir eşiği geride bıraktı. Şirket, ET1 adını verdiği ve otomotiv standartlarına göre geliştirilen ilk insansı robot prototipini tamamladığını duyurdu. Robotun üretim hattından başarıyla çıkması, XPeng’in uzun süredir üzerinde çalıştığı vizyonun somut bir çıktısı olarak görülüyor.

2
Otomotiv standartlarında ilk insansı robot üretildi

Gelişmeyi, XPeng'in kurucusu ve CEO'su He Xiaopeng sosyal medya hesabından paylaştı. Xiaopeng, gün boyunca ekiplerle birlikte ET1'in teknik detaylarını incelediğini, kalite ve güvenlik kriterlerinin otomotiv endüstrisindeki standartlarla birebir örtüştüğünü vurguladı. CEO'ya göre bu adım, "gelişmiş insansı robotların büyük ölçekli seri üretimine giden yolda önemli bir kilometre taşı".

TAKVİM NETLEŞİYOR: 2026 HEDEFİ

XPeng, insansı robot çalışmalarını ilk kez 2024'te düzenlediği AI Day etkinliğinde IRON robotuyla kamuoyuna göstermişti. Ardından Kasım 2025'teki AI Day'de seri üretim için 2026 takvimi açıklanmıştı. ET1 prototipinin tamamlanması, bu planın kâğıt üzerinde kalmadığını, yani işlerin gerçekten ilerlediğini gösteriyor.

3
Otomotiv standartlarında ilk insansı robot üretildi

2024 AI Day'de tanıtılan birinci nesil IRON robot, 60'tan fazla eklem ve 200'ün üzerinde hareket serbestliğiyle dikkat çekmişti. XPeng, bu robotun altyapısında elektrikli araçlarında kullandığı birçok teknolojiyi birebir değerlendirdiğini açıkça dile getirmişti. O dönem yapılan açıklamalara göre insansı robotlar, fabrika ve mağaza gibi alanlarda şirketin günlük operasyonlarına bile entegre edilmişti.

 

4
Otomotiv standartlarında ilk insansı robot üretildi

YENİ NESİL ROBOTLAR NEDEN BU KADAR KONUŞULDU?

Bir yıl sonra tanıtılan ikinci nesil insansı robot, teknolojik anlamda çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. VLA 2.0 modeliyle desteklenen sistem, XPeng'in kendi geliştirdiği yapay zekâ çiplerini kullanıyor ve saniyede trilyonlarca işlem yapabiliyor. Biyomimetik kas yapısı, insansı omurgası ve esnek dış kaplaması sayesinde robotun hareketleri son derece akıcı.

5
Otomotiv standartlarında ilk insansı robot üretildi

Hatta tanıtım sırasında ortaya çıkan bir detay, etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Robot o kadar gerçekçiydi ki bazı izleyiciler bunun kostüm giymiş bir insan olduğunu sandı. Şirket, canlı demoda robotun bazı mekanik bileşenlerini açığa çıkararak bunun tamamen bir makine olduğunu özellikle göstermek zorunda kaldı.

6
Otomotiv standartlarında ilk insansı robot üretildi

EVLERDEN ÖNCE SAHAYA ÇIKACAK

XPeng'e göre yeni nesil insansı robotlar, en azından ilk aşamada ev kullanıcısına değil; perakende, konaklama ve hizmet sektörlerine odaklanacak. Yani robotları önce mağazalarda, otellerde ya da benzeri ticari alanlarda görmek mümkün olacak.

