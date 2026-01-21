Otomotiv standartlarında ilk insansı robot üretildi

Hatta tanıtım sırasında ortaya çıkan bir detay, etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Robot o kadar gerçekçiydi ki bazı izleyiciler bunun kostüm giymiş bir insan olduğunu sandı. Şirket, canlı demoda robotun bazı mekanik bileşenlerini açığa çıkararak bunun tamamen bir makine olduğunu özellikle göstermek zorunda kaldı.