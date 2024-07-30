Otonom havalanıp kenetlendiği insansız hava aracını takip eden 'Gölge' ile TEKNOFEST'te birincilik hedefliyorlar

30 Temmuz 2024 13:59 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 13:59

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" meşalesini ülkenin her noktasına ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği önemli projelerden biri olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl Adana'da düzenlenecek.

2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak olan TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına 1 milyon 630 bin yarışmacı 788 bin 161 takım başvurdu.

Hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, sergiler gibi birbirinden farklı etkinliklere ve yarışmalara ev sahipliği yapacak festivalde, Eskişehir'in "Gölge"si birinciliğe kenetlenmeyi hedefliyor.

GÖLGE, TASARIMDAN YAZILIMA KADAR YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde kurulan ESTÜ Anatolia Aero Design ekibi, "Gölge" adını verdikleri insansız hava aracıyla TEKNOFEST 2024'te "Savaşan İHA Yarışması"nda derece elde etmek istiyor.

Lisans ve ön lisans öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ESTÜ Anatolia Aero Design ekibi, 9 aylık çalışmayla otonom şekilde havalanarak kenetlendiği insansız hava aracını takip eden "Gölge" adlı araç geliştirdi. Ekip, tasarımından yazılımına kadar tamamen yerli olarak ürettikleri "Gölge" ile TEKNOFEST'te "Savaşan İHA Yarışması"nda birincilik hedefliyor.

2018'DEN BERİ TEKNOFEST'TE YER ALDILAR

Ekibin ikinci danışmanı olan, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi Mustafa Azer, AA muhabirine, 2018 yılından itibaren TEKNOFEST'te çeşitli kategorilerde yer aldıklarını söyledi.

TEKNOFEST'in öğrencilere sunduğu önemli fırsatları değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Azer, "Katıldığımız TEKNOFEST'lerde iki birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük elde ettik. Ben de ekibe 2018 yılının aralık ayında bir lisans öğrencisi olarak katılmıştım. Şimdi danışmanlığını yapıyorum. Tecrübelerimi öğrencilere aktarıyorum. TEKNOFEST, sunduğu yarışmalarla ortaya bir ürün çıkarmamız için bizi teşvik ediyor. Bu sayede pratik eksiklerimizi kapatabiliyoruz ve üniversite sonrası çalışma hayatına kendimizi daha iyi hazırlayabiliyoruz." diye konuştu.

2019'DA TASARLADIKLARI GÖLGE ARACINI HER SENE GELİŞTİRİYORLAR

Azer, bu yıl TEKNOFEST'e "Gölge" adını verdikleri insansız hava aracıyla katılacaklarını, 2019'da tasarlanan bu aracı her sene geliştirdiklerini anlattı.

TEKNOFEST 2022'de "Gölge" ile birincilik elde ettiklerine değinen Azer, şu anda bu aracın dördüncü versiyonunu geliştirdiklerini ve tasarım ile yazılımın tamamen kendilerine ait olduğunu belirtti. "Gölge tamamen yerli üretim" diyen Azer, kasımdan beri üzerinde çalıştıkları aracın test uçuşlarının devam ettiğinin bilgisini verdi ve şöyle dedi:

"Gölge'nin ikinci versiyonu 2022'de birinci olmuştu. 2023 senesinde aerodinamiği geliştirilip, daha verimli hale getirildikten sonra havada daha uzun süre kalabiliyordu. 2024 yılında da gövde, kanat, kuyruk, iniş takımları gibi yapılarını güçlendirdiğimiz Gölge'nin dördüncü versiyonunu oluşturduk. Bu versiyonuyla da hedefimiz Savaşan İHA Yarışması'nda birincilik elde etmek."

Azer, "Gölge"nin boy göstereceği kategorinin en zor müsabakalardan biri olduğunun altını çizdi.

Ekibin kaptanı ESTÜ Porsuk Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisi Selman Koç da takımın geçmişte elde ettiği başarıyı sürdürmek, TEKNOFEST 2024'te birinciliği kazanmak istediklerini ifade etti.

ESTÜ Anatolia Aero Design ekibinde yapısal birimde yer alan Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cennet Sümer ise ilk kez katılacağı TEKNOFEST'te, yapımında emeği bulunan "Gölge"nin birinci olmasını arzuladığını dile getirdi.

TEKNOFEST 2024 NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana'da gerçekleşecek. 10'uncusu yapılacak olan TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihlerinde milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getirecek.