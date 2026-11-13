Microsoft'un çevrim içi hizmetlerinde yaşanan teknik aksaklık, dünya genelinde çok sayıda kullanıcıyı etkiledi. Outlook üzerinden e-posta hesaplarına erişemeyen, Teams uygulamasında bağlantı problemi yaşayan ve Microsoft 365 araçlarını kullanmakta güçlük çeken kullanıcılar, hizmetlerin son durumunu araştırmaya başladı. Kesintinin 12 saati aşmasıyla birlikte Microsoft'tan gelecek yeni açıklamalar da yakından takip ediliyor. Outlook çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Kasım Microsoft Outlook, Teams ve Microsoft 365 erişim sorunu...

OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ, 13 KASIM ERİŞİM SORUNU DEVAM EDİYOR MU?

Microsoft Outlook'ta 13 Kasım itibarıyla erişim ve bağlantı problemleri yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kesinti, özellikle Exchange Online altyapısı üzerinden hizmet alan kullanıcıları etkiliyor. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken e-posta gönderimi ve mesajların teslim edilmesinde de gecikmeler görülebiliyor.

Microsoft, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada ABD'de birden fazla bağlantı yöntemiyle Exchange Online posta kutularına erişmeye çalışan kullanıcılardan gelen hata bildirimlerini incelediğini duyurdu.

Şirketin ilk incelemelerinde altyapının bazı bölümlerinde yüksek yük oluştuğu ve bunun bağlantı hatalarına neden olduğu belirlendi.

MİCROSOFT'TAN OUTLOOK ERİŞİM SORUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Microsoft, kesintinin nedenine ilişkin yaptığı değerlendirmede bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kaldığını doğruladı. Hizmet vermeye devam eden sunucular üzerindeki yükün artmasının da erişim problemlerini tetiklediği belirtildi.

Şirket, sorunun etkisini azaltmak için altyapıdaki dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu. Ayrıca trafik optimizasyonu çalışmalarıyla hizmet kararlılığını artırmayı ve sistem kapasitesini iyileştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Microsoft, son trafik optimizasyonu adımlarının ardından hizmet kararlılığı ve kapasite bakımından olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi. Bu çalışmaların etkilenen bölgelere daha geniş kapsamda uygulanacağı belirtildi.

Ancak şirketin açıklamasında çalışmaların beklendiği şekilde ilerlemediğine de işaret edildi. Kesintinin tamamen giderileceği saate ilişkin henüz kesin bir takvim paylaşılmadı.

MICROSOFT 365 VE TEAMS DE KESİNTİDEN ETKİLENDİ

Erişim problemi Outlook ile sınırlı kalmadı. Microsoft 365 ve Teams kullanıcıları da bağlantı hatalarıyla karşılaştı. Kesintinin Exchange Online altyapısından kaynaklanması nedeniyle bu sisteme bağlı bazı Microsoft 365 özelliklerinde de aksaklıklar yaşandı.

Bununla birlikte Microsoft'un bütün hizmetleri tamamen devre dışı kalmış değil. Sorun, ağırlıklı olarak etkilenen altyapı ve bu altyapıya bağlı hizmetlerde kendisini gösteriyor.

Kesintiden OpenAI ve Anthropic'in Microsoft hizmetleriyle bağlantılı bazı araçlarının da etkilendiği bildirildi.

OUTLOOK İÇİN KAÇ KİŞİ HATA BİLDİRİMİNDE BULUNDU?

Kesinti takip platformu Downdetector'da Outlook için 130 bini aşkın sorun bildirimi kaydedildi. Microsoft 365 ve Teams hizmetlerinde de yoğun sayıda erişim şikâyeti görüldü.

Söz konusu rakamların doğrudan etkilenen kullanıcı sayısını değil, platform üzerinden iletilen hata bildirimlerini gösterdiğini belirtmek gerekiyor.

Microsoft teknik ekiplerinin müdahalesi sürerken kullanıcılar Outlook, Teams ve Microsoft 365 hizmetlerinin yeniden normale dönmesini bekliyor. Şirketin yeni açıklamalarıyla birlikte kesintinin kapsamı ve giderilme sürecine ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.