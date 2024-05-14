Oyun devinde bayrak değişimi! Yeni PlayStation patronları belli oldu
Sony, PlayStation'u iki isim yönetecek şekilde yeniden yapılandırıyor. Hideaki Nishino platform bölümünden, Hermen Hulst ise stüdyo bölümünden sorumlu olacak.
Teknoloji devi Sony, 2019 yılından beri PlayStation Başkanı ve CEO'su olan Jim Ryan'ın geçen yıl emekliye ayrılmasının ardından şirketin başına geçecek yeni isimleri belirledi.
PLAYSTATION'DA 'EŞ BAŞKAN' DÖNEMİ
Artık Sony Interactive Entertainment'e (SIE) bağlı PlayStation'u iki isim yönetecek. 1 Haziran'dan itibaren Hideaki Nishino, SIE'nin platform bölümünden sorumlu olurken, Hermen Hulst stüdyo bölümünün başında duracak.
Jim Ryan görevi bıraktıktan sonra Sony Interactive Entertainment CEO'su geçici olarak Hiroki Totoki olmuştu. Şimdi Totoki, Sony Group Corporation'daki pozisyonlarına ek olarak SIE'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek.
JIM RYAN NEDEN AYRILDI?
Jim Ryan, ayrılığın sebebi olarak yaşadığı yer ile çalıştığı yer arasındaki iş dengesini kuramamasını göstermişti. PlayStation'un her zaman hayatının bir parçası olacağını belirten Ryan şöyle demişti:
"Avrupa'da yaşayıp Kuzey Amerika'da çalışmakta giderek zorlanmaya başladım. Dünya çapında milyonlarca hayata dokunan ürünler üzerinde çalışma ayrıcalığına sahip olarak ayrılacağım. PlayStation her zaman hayatımın bir parçası olacak ve SIE'nin geleceği hakkında her zamankinden daha iyimser hissediyorum."