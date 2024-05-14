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Oyun devinde bayrak değişimi! Yeni PlayStation patronları belli oldu

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: The Verge
14 May 2024 13:26 - Güncelleme : 14 May 2024 13:27
Oyun devinde bayrak değişimi! Yeni PlayStation patronları belli oldu

Sony, PlayStation'u iki isim yönetecek şekilde yeniden yapılandırıyor. Hideaki Nishino platform bölümünden, Hermen Hulst ise stüdyo bölümünden sorumlu olacak.

Teknoloji devi Sony, 2019 yılından beri PlayStation Başkanı ve CEO'su olan Jim Ryan'ın geçen yıl emekliye ayrılmasının ardından şirketin başına geçecek yeni isimleri belirledi.

PLAYSTATION'DA 'EŞ BAŞKAN' DÖNEMİ

Artık Sony Interactive Entertainment'e (SIE) bağlı PlayStation'u iki isim yönetecek. 1 Haziran'dan itibaren Hideaki Nishino, SIE'nin platform bölümünden sorumlu olurken, Hermen Hulst stüdyo bölümünün başında duracak.

Oyun devinde bayrak değişimi! Yeni PlayStation patronları belli oldu - 1. Resim

Jim Ryan görevi bıraktıktan sonra Sony Interactive Entertainment CEO'su geçici olarak Hiroki Totoki olmuştu. Şimdi Totoki, Sony Group Corporation'daki pozisyonlarına ek olarak SIE'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek.

JIM RYAN NEDEN AYRILDI?

Oyun devinde bayrak değişimi! Yeni PlayStation patronları belli oldu - 2. Resim

Jim Ryan, ayrılığın sebebi olarak yaşadığı yer ile çalıştığı yer arasındaki iş dengesini kuramamasını göstermişti. PlayStation'un her zaman hayatının bir parçası olacağını belirten Ryan şöyle demişti:

"Avrupa'da yaşayıp Kuzey Amerika'da çalışmakta giderek zorlanmaya başladım. Dünya çapında milyonlarca hayata dokunan ürünler üzerinde çalışma ayrıcalığına sahip olarak ayrılacağım. PlayStation her zaman hayatımın bir parçası olacak ve SIE'nin geleceği hakkında her zamankinden daha iyimser hissediyorum."

Kaynak: The Verge
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