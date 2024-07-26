Oyun dünyasında ortalık karıştı! Sanatçılar, yapay zeka ve düşük maaş nedeniyle greve gidiyor

26 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:56

Oyun dünyası haziranda hareketli geçti! İşte en çok alışveriş yapılan 10 oyun

Oyun dünyası haziranda hareketli geçti! İşte en çok alışveriş yapılan 10 oyun

Video oyun sektörü, büyük bir grev kararı ile çalkalandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan video oyun sanatçısı, düşük maaşları ve yapay zekayı gerekçe göstererek eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.

The Verge'nin haberine göre SAG-AFTRA, sendika ile video oyun şirketleri arasında bir buçuk yıldır süren müzakerelerin ardından "İnteraktif Medya Anlaşması" kapsamında üretilen tüm oyun çalışmalarına yönelik grev çağrısı yaptı.

ACTIVISION VE EA GİBİ OYUN FİRMALARI DEV GREVDEN ETKİLENECEK

Grev, bugün yerel saatle 12.01'de yürürlüğe giriyor ve Activision Blizzard, EA, Insomniac Games, WB Games gibi büyük şirketleri kapsayan tüm SAG-AFTRA oyuncularını, seslendirme sanatçılarını ve hareket yakalama (motin capture) oyuncularını etkiliyor.

SAG-AFTRA’nın yaptığı basın açıklamasına göre, sendika ve video oyunu şirketleri arasında YZ (yapay zeka) korumaları konusunda bir anlaşmaya varılamadı.

Sendika başkanı Fran Drescher, "Şirketlerin üyelerimize zarar verecek şekilde YZ'yi kötüye kullanmasına izin veren bir sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Bu şirketler, üyelerimizin yaşayabileceği ve çalışabileceği bir anlaşma sunmaya ciddiyetle yaklaştığında burada, müzakerelere hazır olacağız" şeklinde konuştu.

Müzakerelere katılan video oyunu yapımcılarının sözcüsü Audrey Cooling, "sendikanın, anlaşmaya bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde bu kararı almasından dolayı hayal kırıklığına uğradık ve müzakerelere devam etmeye hazırız" dedi ve ekledi:

"Tarihi ücret artışları ve ek güvenlik hükümleri de dahil olmak üzere 25 öneriden 24'ünde zaten ortak bir zemin bulduk. Teklifimiz, SAG-AFTRA'nın endişelerine doğrudan cevap veriyor ve tüm performans sanatçıları için onay ve adil tazminat gerektiren YZ korumalarını içeriyor."

VİDEO OYUN SANATÇILARI NE İSTİYOR?

Webtekno'nun aktardığına göre, greve giden sanatçılar, yapay zeka teknolojileri ile seslerinin, yüzlerinin ve diğer özelliklerinin kolayca kopyalanabileceğini düşünüyorlar. Video oyun dünyasının dev isimleri, konuyla ilgili müzakerelerde iyi niyetli davrandıklarını söylüyor olsalar da sanatçıları ikna edememiş durumdalar.

Video oyun sanatçıları, yaşanan enflasyonist ortamda daha iyi gelir elde etmek istiyorlar. Ayrıca yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapılması ve yapay zekanın etkilerinin azaltılması da isteniyor.