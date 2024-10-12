Oyun dünyasını altüst eden ekran kartı: Nvidia GeForce 256, 25 yaşında

12 Ekim 2024 11:55 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:55

Nvidia, 1999 yılında piyasaya sürdüğü GeForce 256 ekran kartı ile oyun dünyasında devrim yaptı ve PC oyunlarının performansını önemli ölçüde artırdı. Şirket, GeForce 256'nın 25. yıl dönümünü kutlamak için retro temalı PC'lerini tanıttı.

1999 yılında Nvidia​, oyun​ dünyasında devrim niteliğinde bir ürün olan GeForce 256'yı tanıttı ve grafik teknolojisinde yeni bir çağ açtı. Bu tarihi anın 25'inci yıl dönümünü kutlayan ABD'li şirket, günümüzde GPU alanındaki liderliğini sağlamlaştırmış durumda.

NVIDIA GEFORCE 256, OYUN SEKTÖRÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

1999 yılında PC oyun pazarı, oyuncuların artan ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüme sahip değildi. "GPU" henüz yaygın olarak bilinmeyen bir kavramken, "3D oyun ve video hızlandırıcıları" olarak adlandırılan ek çözümler vardı. Bunlar arasında Riva TNT ve 3dfx Voodoo3 gibi araçlar bulunuyordu. GeForce 256'nın piyasaya sürülmesiyle tüm endüstri sonsuza dek değişti.

GEFORCE 256'NIN 25. YAŞINA ÖZEL RETRO PC'LER

GeForce 256 GPU'nun 25. yıldönümünü kutlamak için Nvidia, 1999-2000 döneminden ilham alan retro temalı PC'leri tanıtıyor. Bu bilgisayarlarda RTX 4080 SUPER ve Ryzen 7 7800X3D işlemcisi yer alıyor. PC'ler, Nvidia'nın TikTok, Facebook, X ve Instagram gibi çeşitli sosyal kanallarında düzenlenen yarışmaların bir parçası olarak sunulacak.

GeForce 256, ilk kez T&L (donanım tabanlı dönüşüm ve aydınlatma) özelliğine sahip, tamamen işlevsel ve özel bir GPU olarak öne çıkıyordu. Bu, Quake III gibi OpenGL render kullanan oyunlarda performans açısından büyük bir artış sağladı.

GeForce 256, saniyede en az 10 milyon poligon işleyebiliyordu ve bu, CPU'nun üzerindeki yükü hafifleterek geliştiricilerin oyunlarına daha fazla poligon entegre etmelerine olanak tanıdı. Böylelikle geliştiriciler, CPU'yu zorlamadan daha karmaşık sahneler oluşturabildiler.

Quake III Arena ve Unreal Tournament (UT) gibi popüler nişancı oyunları ve NVIDIA GeForce 256'nın bu oyunlarda sunduğu performans, kartın piyasaya çıktıktan sonraki ilk birkaç ay içinde bir milyonun üzerinde satış yaparak başarı elde etmesini sağladı. Bu da, Nvidia'nın endüstrideki ilk büyük tanınmasını sağlayan önemli bir andı.

GeForce 256 ile başlayan Nvidia'nın yükselişi, bugün şirketi grafik işlem birimlerinde lider konumuna getirdi. Zamanla GeForce GT, GTS, GTX ve son olarak RTX serisiyle markasını sürekli olarak yenileyen şirket, oyun dünyasındaki başarısını yapay zeka (AI) teknolojileriyle de pekiştirdi.