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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:13

Oyun laptopu nasıl seçilir?

Oyun laptopu seçerken oynadığınız oyunları ve hedef çözünürlüğü uygun işlemci, GPU, RAM, ekran ve soğutma tasarımıyla eşleştirin. Casper Excalibur G870, Excalibur G915 ve Excalibur G920, farklı oyun ve taşıma ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen seçeneklerdir. Akıcılık, yalnızca ekran kartının adı veya kısa bir FPS görüntüsü üzerinden değerlendirilmez. Karelerin düzenli hazırlanması, seçilen güç profili ve çalışma ortamı da deneyimin parçalarıdır. Önce oyun listenizi ve kullanım yerinizi belirleyin; ardından tam ürün kodundaki donanımı karşılaştırın. Böylece seçim, ihtiyaç duyduğunuz görüntü kalitesiyle günlük kullanım koşullarını aynı kararda birleştirir.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Oyun laptopu nasıl seçilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:13

OYUN İHTİYACINI VE KARE SÜRESİNİ BİRLİKTE OKUMAK

İlk adım, en sık oynadığınız oyunları ve hedeflediğiniz ayarları yazmaktır. Rekabetçi bir oyundaki tepki beklentisiyle ayrıntılı bir açık dünya oyunundaki görüntü hedefi farklılaşabilir. Oyunların önerilen gereksinimlerini başlangıç alın; bu bilgileri her ayarda kesin FPS sonucu gibi değerlendirmeyin. Çözünürlük ve grafik ayarları donanım yükünün parçalarıdır.

FPS, 1 saniyede üretilen kare sayısıdır. Kare süresi ise her karenin hazırlanmasının ne kadar sürdüğünü gösterir. Bazı karelerin daha geç gelmesi, ortalama FPS yüksek olsa bile takılma hissi oluşturabilir. Bu nedenle incelemelerde kullanılan oyun, ayarlar ve tam yapılandırmaya bakın. Görüntüdeki düzensizlikle internet bağlantısı kaynaklı gecikmeyi ayrı değerlendirin.

SOĞUTMA MİMARİSİ VE UZUN OYUN OTURUMLARI

İşlemci ve GPU yük altında ısı üretir. Oyun laptopunun termal tasarımı bu ısının uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Seçimde fanları, ısı borularını ve hava çıkışlarını donanımla birlikte değerlendirin. Excalibur G870, Excalibur G915 ve Excalibur G920’de FrostFlux soğutma mimarisi bulunur; tasarımın ayrıntıları modele göre değişebilir.
Ortak mimari adı, bütün yapılandırmaların aynı sıcaklık veya fan sesi sonucunu vereceğini göstermez.

Oynadığınız oyun, güç profili ve ortam koşulları da değerlendirmeye dahildir. İhtiyacınıza uygun GPU seçeneğini belirledikten sonra soğutmayı o donanımla birlikte okuyun. Bilgisayarı hava girişleri açık kalan sert bir yüzeyde kullanmak, günlük kurulumun temel parçasıdır.

EXCALİBUR MODELLERİNİN DONANIM KARŞILAŞTIRMASI

Casper Excalibur G915, oyun bilgisayarını farklı yerlere taşıyan ve güçlü grafik seçenekleri isteyen kullanıcı için değerlendirilebilir. Excalibur G920, daha üst GPU sınıfları ve yüksek ekran yenileme hızı arayan oyuncunun karşılaştırmasına girer. Excalibur G870 ise FHD ekran üzerinden oyun sistemi kurmak isteyenler için bir seçenektir.

Aşağıdaki teknik farklar, hangi modelin hangi önceliğe karşılık verdiğini daha kolay görmeyi sağlar. Tablo seri seçeneklerini özetler; bütün donanımlar her yapılandırmada birlikte bulunmaz. Kullanım öncelikleri teknik özelliklerden yapılan değerlendirmelerdir. Bu tablo, aynı koşullarda ölçülmüş FPS veya sıcaklık sıralaması değildir.

Seçim ölçütüExcalibur G915Excalibur G920Excalibur G870
GPU örnekleriRTX 5060 / RTX 5070RTX 5070 Ti / RTX 5080 / RTX 5090RTX 5060 / RTX 5070
Ekran16 inç IPS
165 Hz
FHD veya QHD		16 inç QHD IPS
300 Hz		15,6 inç FHD IPS
165 Hz
Soğutma ayrıntısıFrostFlux
2 turbo fan ve 5 bakır ısı borusu		FrostFlux
4 hava çıkışı		FrostFlux
2 fan
Kullanım değerlendirmesiTaşıma ve oyun dengesini kurmakÜst GPU seçeneklerini değerlendirmekFHD oyun hedefiyle yapılandırma seçmek

AYNI KOŞULLARDA OYUN DENEYİMİNİ DEĞERLENDİRME

Bir laptopun oyun deneyimini görmek için kısa bir açılış sahnesi yerine tekrar edilebilir bir bölüm seçin. Aynı çözünürlük, grafik ayarı ve güç profiliyle oynayın. Başlangıçtaki akıcılığı, bir süre sonra aynı sahnede tekrar gözlemleyin. Varsa oyunun kare süresi grafiğini kullanın. Böylece yeni bir haritanın getirdiği yükü, zaman içinde değişen çalışma davranışıyla karıştırmazsınız. İnceleme videolarında da bu ayrıntıları arayın. Oyunun adı, kullanılan ayarlar ve test edilen yapılandırma açıkça belirtilmişse sonucu kendi ihtiyacınızla eşleştirebilirsiniz. Bu bilgiler bulunmuyorsa tek bir FPS görüntüsü, modeller arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapmaya yetmez.

Fan sesi artışı tek başına sorun göstermez; soğutma sistemi yükselen yüke cevap veriyor olabilir. Değerlendirmeyi takılmanın zamanı, görüntü ayarları ve çalışma koşullarıyla birlikte yapın. Excalibur modelleri arasında seçim yaparken de incelemelerin hangi işlemci ve GPU ile hazırlandığına bakın. Başka bir yapılandırmaya ait sonuç, satın alacağınız cihaz için birebir performans verisi sayılmaz.

GRAFİK AYARLARINI DEĞİŞTİRİRKEN GÖRÜNTÜ İLE TEPKİYİ BİRLİKTE İZLEYİN

Yüksek çözünürlük ve ayrıntılı grafik seçenekleri GPU yükünü artırabilir. Takılma yaşayan kullanıcı, çözünürlüğü veya ağır grafik seçeneklerini sırayla değiştirerek farkı gözlemleyebilir. Birden çok ayarı aynı anda değiştirmek, hangi seçeneğin katkı sağladığını anlamayı zorlaştırır. Özellikle rekabetçi oyunlarda hedef, kontrol hissini koruyan bir görüntü ayarı bulmaktır.

NVIDIA DLSS, desteklenen oyunlarda yapay zekâ tabanlı görüntü teknolojileri sunar. Çözünürlük yükseltme ile kare üretimi farklı işlevlerdir. Kare üretimiyle yükselen görünen FPS değerini değerlendirirken kontrol tepkisini de deneyin; kullanılan özellik, oyun desteği ve seçilen ayar sonucu değiştirir. Excalibur için RTX seçeneklerini karşılaştırırken yalnızca GPU adına değil, gerçekten oynayacağınız oyunlardaki teknoloji desteğine de bakın.

OYUN KURULUMUNDA AKICILIĞI DESTEKLEYEN KÜÇÜK KONTROLLER

Laptopu hava girişlerini kapatmayan sert bir yüzeye yerleştirin ve hava çıkışlarının önünü açık bırakın. Oyun sırasında cihazın uygun adaptörle çalıştığından emin olun. Arka planda açık kalan kayıt, yayın veya tarayıcı uygulamalarının gereksiz yükünü azaltın. Kontrolleri aynı oyun bölümünde tekrarlamak, değişimin etkisini görmenizi sağlar. Satın alma öncesinde RAM ve SSD kapasitesini de oyun kütüphanenize göre planlayın; yalnızca ekran kartına odaklanmak kullanımın diğer ihtiyaçlarını gözden kaçırabilir.

İHTİYACA GÖRE EXCALİBUR TERCİHİ

Güçlü bir oyun sistemini gün içinde taşıma ihtiyacınız varsa Excalibur G915’i; üst seviye GPU seçenekleriyle sabit bir oyun düzeni kuruyorsanız Excalibur G920’yi; FHD çözünürlükte ihtiyacınıza göre yapılandırma seçiyorsanız Excalibur G870’i değerlendirin. Son kararı oynadığınız oyun, hedeflediğiniz ayarlar ve toplam bütçe üzerinden verin. Casper Excalibur ailesinin değeri, farklı kullanım önceliklerine yönelik donanım seçenekleri sunmasıdır. Akıcılık için doğru seçim, ihtiyaç duyduğunuz grafik gücünü soğutma ve ekran özellikleriyle birlikte karşılayan yapılandırmadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Oyun laptopu seçiminde ilk hangi özelliklere bakılmalı?
Önce oyun listenizi, hedef çözünürlüğünüzü ve grafik ayarlarınızı belirleyin. Sonra işlemci, GPU, RAM, SSD ve ekranı bu ihtiyaçlarla eşleştirin. Casper Excalibur G870, Excalibur G915 ve Excalibur G920’nin tam ürün kodlarını karşılaştırın. Soğutma ve taşıma ihtiyacını da aynı karara ekleyin; tek bir bileşenin adı bütün kullanım deneyimini açıklamaz.
300 Hz ekran her oyunda 300 FPS anlamına gelir mi?
Hayır. Hz ekranın yenileme kapasitesini, FPS ise bilgisayarın oyunda ürettiği kare sayısını ifade eder. Panelin desteklediği değerden yararlanmak için yeterli kare üretimi ve doğru görüntü ayarı gerekir. Excalibur G920’deki ekran bilgisini oyun, çözünürlük ve seçilen GPU ile birlikte değerlendirin. Yüksek yenileme hızını bütün oyunlara ait kare hızı vaadi olarak okumayın.
Daha güçlü GPU anlık takılmaların tamamını çözer mi?
Hayır. İşlemci yükü, RAM, oyun dosyaları, grafik ayarları ve bağlantı koşulları ayrı etkenlerdir. Önce takılmanın hangi sahnede ve hangi koşulda ortaya çıktığını gözlemleyin. Ayarları sırayla değiştirerek karşılaştırın. Casper Excalibur seçiminde GPU’yu bu ihtiyaca göre belirleyin; bütün düzensizlikleri tek parçanın yetersizliği gibi yorumlamak doğru bir değerlendirme sağlamaz.
FrostFlux bulunan Excalibur modelleri aynı termal tasarıma mı sahip?
Ortak teknoloji adı altında fan, ısı borusu ve hava çıkışı ayrıntıları modele göre değişebilir. Seçilen işlemci ve GPU da oluşan yükü etkiler. Excalibur G870, Excalibur G915 ve Excalibur G920’yi kendi donanım bilgileriyle değerlendirin. Aynı mimari adından eşit sıcaklık veya sessizlik sonucu çıkarmayın; ortam ve güç profili de kullanım koşullarındandır.
DLSS açıkken görünen FPS nasıl değerlendirilir?
Desteklenen oyunda hangi DLSS işlevinin kullanıldığını kontrol edin. Çözünürlük yükseltme ve kare üretimi farklı işlevlerdir. Görünen kare hızıyla birlikte görüntü kalitesini ve kontrol tepkisini de değerlendirin. Excalibur’un seçilen GPU’su, oyunun desteği ve ayarlar sonucu değiştirebilir. Bir ayarla elde edilen FPS değerini başka oyun veya yapılandırmaya doğrudan aktarmayın.
ETİKETLER
#Rtx 5090
#Excalibur G870
#Excalibur G920
#Excalibur G915
#Frostflux
#Teknoloji
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