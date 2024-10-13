Oyun severler öfkeli: GTA 6 çıkış tarihi belli oldu!

13 Ekim 2024 14:29 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:29

Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Grand Theft Auto serisi, yeni oyunu GTA 6 ile oyun severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rockstar Games tarafından çıkış tarihi 2025 olarak açıklanmış, net bir gün ise verilmemişti. Eski Rockstar çalışanı Obbe Vermeij, GTA 6 çıkış tarihini bekleyenleri üzecek açıklamalar yaptı.

GTA meraklıları için beklenen tarih yavaş yavaş belirmeye başlarken, bu süreç bazı oyuncular için pek de iç açıcı görünmüyor. Eski Rockstar çalışanı Obbe Vermeij, GTA 6​ çıkış tarihi ile ilgili yaptığı açıklamalarla özellikle PC oyuncularını üzecek bir bilgi paylaştı.

GTA 6 KONSOL VERSİYONU: 2025 SONBAHARI

GTA 6'nın 2025 sonbaharında konsol platformları için piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Ancak bu tarih, oyunun kesin çıkış tarihi olarak nitelendirilemiyor. PC kullanıcılarının ise daha uzun bir bekleme süresiyle karşılaşmaları bekleniyor. Vermeij, geçmişte birçok oyunun çıkış tarihlerinin son dakikada ertelendiğine dikkat çekerek, GTA 6'nın da benzer bir duruma düşebileceğini belirtti.

GTA 6 PC SÜRÜMÜ 2027'YE KADAR GELMEYEBİLİR

Vermeij, "GTA 6, on yıldan fazla bir süre boyunca piyasada kalacak ve Rockstar bu fırsatı tehlikeye atmak istemiyor" şeklinde konuşarak, oyunun mükemmellik hedefi doğrultusunda piyasaya sürüleceğini vurguladı. Rockstar'ın geçmişteki titiz çalışma tarzı göz önüne alındığında, oyunun tamamlanmadan satışa sunulmayacağı oldukça belirgin. Vermeij, "Fragmanda belirtilen tarihler ne olursa olsun, oyun %100 hazır olmadan piyasaya sürülmeyecek" ifadelerini kullandı.

KARANLIK BİR GELECEK: PC OYUNCULARI BEKLEMEYE DEVAM EDECEK

Vermeij, PC oyuncularının 2027'ye kadar sabretmeleri gerektiğini esprili bir dille ifade etti. Bu, Rockstar'ın yine konsol platformlarını öncelikli olarak göreceği anlamına geliyor; dolayısıyla PC versiyonu, konsol sürümlerinden oldukça sonra piyasaya çıkacak. Geçmişte de olduğu gibi, GTA serisinin PC sürümleri genellikle konsollardan sonra geliyor; bu nedenle bu tahminler de hiç de şaşırtıcı değil.

GTA 6'nın gelişi, birçok oyuncunun gözünde büyük bir umut ışığı iken, bu süreçteki belirsizlikler, hayal kırıklıklarını da beraberinde getirebilir.

GTA 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (TAHMİNİ)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 12 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) veya AMD Radeon RX 590 (8 GB)

Depolama: 150 GB (SSD)

GTA 6 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (TAHMİNİ)