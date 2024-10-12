Oyun severlere kötü haber! Football Manager 2025'in çıkış tarihi ertelendi

12 Ekim 2024 00:33 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 00:45

Futbolseverlerin yıllardır seri halinde oynadığı efsane oyun Football Manager 2025'ten sevenlerine kötü haber geldi. Kasım 2024'te çıkması planlanan oyunun Mart 2025'e ertelendiği açıklandı.

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Football Manager 2025'ten üzücü bir haber geldi. Sports Interactive ve Sega, oyunun çıkış tarihini Kasım 2024'ten Mart 2025’e erteleyerek, PC, PlayStation 5, Xbox ve Nintendo Switch platformlarındaki oyun severleri hayal kırıklığına uğrattı.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Çıkış tarihi heyecanla beklenen 'FM 25' Sports Interactive tarafından yapılan açıklamada, oyunun “yüksek kalite standartlarına ulaşması için” daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. FM25’in önceki sürümlere göre önemli teknik ve görsel iyileştirmeler içerdiği vurgulandı.

"PARA İADE KOLAYLIĞI OLACAK"

Stüdyo Başkanı Miles Jacobson, geliştirme süresinin uzamasının şirket açısından baskı oluşturduğunu belirtti. Jacobson, Kasım ayında aceleyle bir çıkış yapmanın standartlarını tehlikeye atabileceğini ifade etti. Bu sebeble Jacobson, FM25’in uzun soluklu seri için önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Dijital olarak ön sipariş veren oyuncular, para iadesi alabilecekken PC ve Mac için erken erişim ise Mart ayındaki çıkış tarihinden önce gerçekleşecek.

Resmi Football Manager'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

FOOTBALL MANAGER OYUNU NEDİR?

Football Manager, spor yönetimi simülasyonu türünde bir video oyun serisidir. İlk kez 2004 yılında piyasaya sürülmüştür ve Sports Interactive tarafından geliştirilip Sega tarafından yayımlanmaktadır. Oyuncular, dünya çapındaki futbol kulüplerini yöneterek, teknik direktör rolünü üstlenirler. Oyunda taktik oluşturma, transfer yapma, antrenman programlarını düzenleme ve takımın başarısını sağlama gibi sorumluluklar yer alır.

Oyunun en dikkat çekici özelliği, detaylı veri tabanı ve gerçekçiliğidir. Gerçek dünya futbol ligleri, kulüpler, oyuncular ve personellerle dolu geniş bir veri tabanı sunar.