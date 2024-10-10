Oyun testinde iPhone 16 Pro çakıldı: Çinli rakip Oppo fark attı

10 Ekim 2024 16:45 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:45

Oppo Find X8 Pro, Dimensity 9400 işlemcisiyle yapılan oyun performansı testlerinde iPhone 16 Pro modelini geride bıraktı. Çinli teknoloji devi Oppo, Genshin Impact oyununda daha yüksek kare hızı sunarak dikkat topladı.

Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro​, genel performansıyla beğenilse de özellikle oyun performansı açısından Çinli bir rakibinin gerisinde kaldı. MediaTek'in yeni Dimensity 9400 işlemcisi ile donatılan Oppo Find X8 Pro, yapılan son testlerde oyun tutkunlarının ilgisini çekecek sonuçlar elde etti. Genshin Impact gibi yüksek kaynak gerektiren bir oyunda yapılan performans testlerinde Find X8 Pro, iPhone 16 Pro'ya karşı açık bir üstünlük sağladı.

OYUN PERFORMANSINDA OPPO, IPHONE'A FARK ATTI

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da WhyLab isimli kullanıcı, Dimensity 9400 ile desteklenen Oppo Find X8 Pro'yu Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro ile karşılaştırarak performans testi gerçekleştirdi. 30 dakika süren test boyunca akıllı telefon, ortalama 60.44 FPS gibi oldukça yüksek bir kare hızına ulaşırken, iPhone 16 Pro sadece 47.48 FPS ortalama kare hızı sunabildi.

Ayrıca iPhone 16 Pro, zaman zaman 35 FPS'nin altına düşerek bazı takılmalar yaşarken, Find X8 Pro sadece bir kez 50 FPS'nin altına düştü.

TELEFONLARIN SICAKLIKLARI DA FARKLI

Performans kadar önemli olan bir diğer konu ise ısınma ve güç verimliliği. Oppo Find X8 Pro'nun sıcaklığı test sırasında 47.7°C'ye ulaşırken, iPhone 16 Pro daha düşük bir sıcaklık olan 45.9°C'de kaldı. Bu farkın temel nedeninin, Oppo'nun daha yüksek kare hızları sunarak daha fazla kaynak kullanması ve gelişmiş ısı dağıtım sistemi olduğu düşünülüyor.

Oppo, daha iyi bir ısı dağılımı sunmak amacıyla, ısıyı işlemciden yüzeye etkili bir şekilde aktaran bir sistem kullanıyor. Bu teknoloji ise cihazın yüzeyinde daha sıcak hissedilmesine sebebiyet verebiliyor.