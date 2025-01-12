Oyunlarda takılma sorunu, yeni FPS artırma özelliği ile tarih oluyor! İşte DLSS 4 destekleyen ekran kartları

12 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 10:57

Nvidia, düşük seviyeli ekran kartlarını bile coşturacak yeni DLSS 4 görüntü yükseltme teknolojisini CES 2025 etkinliğinde tanıttı. DLSS 4, RTX 50 serisiyle birlikte tanıtılsa da sadece bu ekran kartlarına özel değil. Nvidia, FPS artırma özelliği DLSS 4 hangi kartlara gelecek sorusuna cevap verdi.

ABD merkezli çip ve yapay zeka şirketi Nvidia​, CES 2025​ etkinliğinde, yeni nesil gerçek zamanlı görüntü yükseltme teknolojisi olan DLSS 4 özelliğini tanıttı ve "DLSS 4 hangi kartlara gelecek?" sorusuna da cevap verdi. Nvidia'nın açıklamasına göre yalnızca RTX 50 serisi ekran kartları değil, eski modeller de bu özellikten yararlanabilecek; ancak belli kısıtlamalar dahilinde.

DLSS 4 HANGİ EKRAN KARTLARINA GELECEK?

Nvidia, internet sitesinden yaptığı bir açıklamada DLSS 4 destekleyen ekran kartları listesini paylaştı:

RTX 20 Serisi

RTX 30 Serisi

RTX 40 Serisi

RTX 50 Serisi

ÇOKLU KARE ÜRETİMİ ÖZELLİĞİ ESKİ MODELLERDE YOK

Yeni GeForce RTX 50 serisi modellerinde DLSS 4, Multi Frame Generation (Çoklu Kare Üretimi) özelliğini etkinleştirecek. Bu özellik, geleneksel olarak oluşturulan her kare için üç ek kare oluşturabilecek ve bu sayede kare hızları, geleneksel işleme yöntemlerine göre sekiz kat artacak. Ancak yalnızca RTX 50 kartlarında kullanılabilecek.

Nvidia, GeForce RTX 5090 grafik kartıyla birlikte tamamen ışın izlemeli 4K 240 FPS oyun deneyiminin mümkün olacağını iddia ediyor. Bu yeni amiral gemisi GPU, 1.999 dolarlık fiyatıyla piyasaya çıkacak. Türkiye fiyatı ise yaklaşık 93 bin TL olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra DLSS 4, Nvidia'nın "DLSS 2'nin çıkışından bu yana yapay zeka modellerine yapılan en büyük yükseltme" olarak nitelendirdiği bir yeniliği temsil ediyor. DLSS Işın Rekonstrüksiyonu, DLSS Süper Çözünürlük ve DLAA gibi özellikler artık ChatGPT ve Google Gemini gibi yapay zeka modellerini destekleyen gelişmiş mimari tarafından güçlendirilecek.

Şirket, bunun daha iyi geçici stabilite, daha az hayalet görüntü ve hareket halindeki nesnelerde daha yüksek ayrıntı anlamına geldiğini belirtti.

EN AZ 75 OYUN VE UYGULAMA DLSS 4 İLE UYUMLU

Toplamda 75 oyun ve uygulama, DLSS 4'ü piyasaya sürüldüğü ilk gün destekleyecek. Yeni RTX 50 kartları çıktığında, Alan Wake ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlar Multi Frame Generation özelliğini kullanabilecek şekilde güncellenecek. Black Myth: Wukong gibi daha fazla oyun ilerleyen dönemde bu teknolojiyle uyumlu hale getirilecek.

GeForce RTX 40 serisi GPU'lar Multi Frame Generation özelliğini almasa da, DLSS 4'ün geliştirilmiş kare üretimi, geliştirilmiş ışın rekonstrüksiyonu, süper çözünürlük ve derin öğrenme tabanlı kenar yumuşatma özelliklerinden yararlanacak. Öte yandan GeForce RTX 30 serisi ve RTX 20 serisi GPU'lar ise yalnızca son üç özelliğe erişim sağlayabilecek.