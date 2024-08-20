Oyunlarla ilgili ezber bozan araştırma: Günde 3 saatten az oynayan herkeste aynı etki görüldü!

20 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:40

Bir araştırma, video oyunlarının her yaştan insan üzerinde olumlu bir ruh sağlığı etkisine sahip olabileceğini öne sürüyor. Ancak ufak bir şart var: günde 3 saatten fazla oynamamanız gerekiyor.

Video oyunlarının (özellikle çocuklar için) gelişim ve sosyalleşme sorunlarına neden olabileceği, şiddeti teşvik edebileceği ve bağımlılığa yol açabileceği endişesiyle genellikle kötü olduğuna inanılıyor.

Hatta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bile oyun bağımlılığını, oyun üzerinde kontrolün kaybolmasıyla karakterize edilen bir sağlık durumu olarak tanımlamış durumda.

PS5 VE NINTENDO SWITCH SAHİBİ OLMAK RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Ancak 97 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, video oyun konsoluna sahip olmanın ve oyun oynamanın aslında ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

2020 ve 2022 yılları arasında Japonya'da oyun konsolu sıkıntısı nedeniyle perakendeciler, 10 ile 69 yaş arasındaki kişilere PlayStation 5 veya Nintendo Switch satmak için piyango yöntemine başvurmuştu.

Tokyo'daki Nihon Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen analiz, hem oyun konsollarından birine sahip olmanın hem de oyun oynamanın ruh sağlığını iyileştirdiğini ortaya koydu. Ancak günde üç saatten fazla video oyunu oynayan katılımcılar aynı sağlık faydalarından yararlanamadı.

Konsol sahibi olmanın yaşam memnuniyetini artırdığı ve psikolojik stresi azalttığı da görüldü. Araştırmacılar, COVID-19 salgını sırasında veri toplamanın bulguları etkilemiş olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmalarının ekran başında geçirilen sürenin zihinsel esenlik üzerindeki karmaşık etkisini vurguladığını öne sürüyor.

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan makalede şu ifadelere yer verildi: "Doğal deneysel bir yaklaşımla, Switch veya PS5 piyangosu kazanmanın Japonya'daki 10-69 yaş arası bireylerin ruhsal sağlığını olumlu yönde etkilediğini tespit ettik."

"Tüm tahminlerimiz video oyunları ve yaşam memnuniyeti arasında pozitif korelasyonlar olduğunu gösterdi. Bu bulgu, oyunlarla ilgili bazı kamu algıları göz önüne alındığında sezgisel olsa da son çalışmalarla tutarlı."

Bath Spa Üniversitesi'nde Psikoloji ve Bilim İletişimi Profesörü olan Pete Etchells çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Sonuçlar genel olarak oyun konsolu sahipliği ile ruhsal esenlik arasında olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.

"Bunun da ötesinde, bazı ilginç nüanslar görüyoruz; Nintendo Switch sahipliği genç nüfuslarda daha olumlu sonuçlarla ilişkiliyken ve kadın katılımcıların biraz lehineyken, PS5 sahipliği erkeklerde ve çocuksuz yetişkin nüfuslarda daha belirgin sonuçlarla ilişkiliydi."