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 | Ömer Faruk Dogan

Paranızı çalan 9 Android uygulaması: Telefonunuzda yüklüye derhal kaldırın

Siber güvenlik uzmanları, Google Play Store'da bulunan bazı Android uygulamaların kullanıcıları fark ettirmeden takip ettiğini ve kişisel verileri tehlikeye attığını ortaya koydu. İşte telefonunuzdan hemen kaldırmanız gereken 9 uygulama...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 15:22

Android işletim sisteminin mobil uygulama mağazası Google Play Store, kullanıcıları zararlı yazılım barındıran uygulamalardan korumak amacıyla "Google Play Protect" teknolojisine sahip. Ancak bu özelliğe rağmen bazı virüsler bir şekilde Play Store'a sızmayı başarıyor ve kullanıcıların telefonuna bulaşıyor.

Normal şartlarda Google Play Protect, Play Store'daki uygulamaları kullanıcılar indirmeden evvel güvenlik kontrolünden geçiriyor ve aynı zamanda cihazda başka kaynaklardan gelen zararlı olabilecek uygulamalar olup olmadığını denetliyor.

Paranızı çalan 9 Android uygulaması: Telefonunuzda yüklüye derhal kaldırın

GOOGLE PLAY PROTECT TESPİT EDEMEMİŞ

Siber güvenlik firması Cyble'ın ortaya çıkardığı yeni bulgular ise söz konusu teknolojinin kullanıcı güvenliğini sağlamak konusunda pek de başarılı olamadığını gözler önüne serdi.

Cyble'ın tespitlerine göre, Google Play Store'a sızmayı başaran bazı zararlı uygulamalar, kullanıcıları kripto cüzdanlarındaki varlıklarını kaptırabilecekleri bir kimlik avı operasyonunun parçası haline getiriyor. Bu uygulamalar indirildikten sonra, kullanıcıyı bir kimlik avı web sitesine yönlendiriyor.

Tehlike bununla da sınırlı kalmıyor: Uygulama içinden açılan WebView özelliği sayesinde kullanıcıdan, dijital cüzdanların "anahtarı" niteliğindeki anımsatıcı ifadeleri (mnemonic phrase) paylaşması isteniyor. Bu ifadeler sayesinde dolandırıcılar, cüzdanın tüm içeriğine (kripto para ve token'lara) erişebiliyor.

Cyble, dolandırıcılık kampanyasının yalnızca tekil uygulamalarla sınırlı kalmadığını, 50'den fazla alan adıyla desteklenen geniş çaplı bir kimlik avı altyapısı kullanıldığını açıkladı.

Dikkat çekici bir diğer detay ise dolandırıcıların, popüler kripto cüzdan uygulamalarına benzer isimler kullanarak kullanıcıları kandırmaya çalışması. Örneğin SushiSwap, PancakeSwap, Hyperliquid ve Raydium gibi tanınmış isimlerin taklitleri dolandırıcılık zincirinde yer alıyor.

TELEFONUNUZDAN BU UYGULAMALARI KALDIRIN

Cyble, aşağıdaki 9 uygulamanın özellikle riskli olduğunu ve cihazlarda yüklü olması halinde derhal silinmesi gerektiğini vurguladı:

  • Pancake Swap
  • Suite Wallet
  • Hyperliquid
  • Raydium
  • BullX Crypto
  • OpenOcean Exchange
  • Meteora Exchange
  • SushiSwap
  • Harvest Finance Blog
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Sıkça Sorulan Sorular

Google Play Protect bu uygulamaları neden engelleyemiyor?
Google Play Protect her uygulamayı tarasa da, bazı zararlı yazılımlar güvenlik kontrollerini aşacak şekilde gizlenmiş olabiliyor.
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#Teknoloji
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