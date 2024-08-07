Patili dostunuz mutsuzsa tekrar düşünün! Kedilerin arkadaşları ölünce yemeden içmeden kesildiği ortaya çıktı

07 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:04

Yas tutmak, bir kişinin kaybettiği birinin ardından yaşadığı derin üzüntü ve keder sürecinin önemli bir parçası. Bu süreç ise çoğu zaman kaybın hemen ardından başlayabiliyor ve kişinin duygusal, fiziksel ve zihinsel durumunu dahi etkileyebiliyor.

Yas tutma süreci kişiden kişiye göre değişen bir eylem olmakla birlikte belirli bir zaman dilimine bağlı bir durum değil. Öte yandan bu sürecin sadece insanlara özgü olmadığı da uzun süredir bilinen bir gerçek. Örneğin araştırmalara göre filler, balinalar ve köpeklerin de yas tuttuğu biliniyor.

Yas tutan hayvanlara son olarak ise kediler de eklendi. Evcil hayvan sahipleri, sevdikleri dostlarını kaybettiklerinde büyük bir üzüntü yaşar. Ancak yeni bir araştırma, bu kaybın sadece insanlar için değil, kediler için de büyük bir travma olduğunu ortaya koyuyor.

KEDİLER, YAS TUTUNCA İLGİ BEKLİYOR, YALNIZ KALMAK İSTİYOR

Oakland Üniversitesi'nden araştırmacılar, kedilerin aynı evde yaşayan başka bir evcil hayvanın ölümünden sonra yas belirtileri gösterdiğini tespit etti. Bu belirtiler arasında uyku düzenlerinde değişiklikler, yemek yeme alışkanlıklarında azalma, ilgi arayışı ve yalnız zaman geçirme isteği yer alıyor.

Üstelik insanlar gibi yas tutmak sadece kedilere özgü de değil. Daha önceki araştırmalarda, köpeklerin de arkadaşlarını kaybettikten sonra yas tuttuğunu gösteren davranışlar sergilediğini ortaya koymuştu. Ancak aynı şeyin kediler için de geçerli olup olmadığı belirsizdi.

Ekip, Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan çalışmalarında, "Sürü hayvanlarının soyundan gelen köpekler, türdeşlerinin ölümüne daha güçlü tepki verebilirken, insan bakımı altındaki kediler türdeşleri arasında yaşamaya adapte olmuştur ve bir arkadaşın kaybına tepki verme kapasiteleri daha fazla çalışmayı gerektirmektedir." diye yazdı.

Yeni çalışmada araştırmacılar, 412 kedi sahibiyle başka bir evcil hayvanın ölümünün ardından hayatta kalan bir kedide görülen anlık ve uzun vadeli değişiklikler hakkında anket yaptı.

Sonuçlar, bazı kedilerin uyku, yemek yeme, oyun oynama, ilgi arama, saklanma ve yalnız zaman geçirme gibi değişiklikler de dahil olmak üzere yas belirtileri gösterdiğini gözler önüne serdi.

Ancak bu davranışların kedinin ölen hayvanla olan ilişkisine bağlı olarak değiştiğini belirten araştırma ekibi, "Kedi ölen hayvanla ne kadar uzun süre yaşamışsa, bakıcıları da ölümün ardından ilgi arayışında o kadar artış bildirmiştir." açıklamasında bulundu.

SAHİBİNİN TUTTUĞU YAS BİLE KEDİYİ ETKİLİYOR

Çalışmada ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici detay ise; sahibinin, ölen kediyle olan kendi ilişkisinin de hayatta kalan evcil hayvanlarının yas tutmasını etkilediği öğrenildi. Araştırmacılara göre bu durum, kedilerin bakıcılarının kederini yansıttığı anlamına geliyor.

Ekip, bulguların kedilerin soğuk ve asosyal olduğu yönündeki klişe bir algıyı çürütmeye de yardımcı olacağını umuyor.