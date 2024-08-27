Pavel Durov gözaltında: Telegram'ın indirme sayıları fırladı

27 Ağustos 2024 10:07 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:12

Bu telefon dünyada ilk: Fiziksel hiçbir düğmesi yok, tanıtım tarihi belli oldu

Bu telefon dünyada ilk: Fiziksel hiçbir düğmesi yok, tanıtım tarihi belli oldu

Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov geçtiğimiz günlerde Fransa'da gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu durum, WhatsApp rakibi mesajlaşma uygulamasının popülaritesini ve sıralamasını etkiledi.

Cumartesi günü Pavel Durov, platform üzerinden yasa dışı faaliyetlerin gelişmesine izin vermekle (özellikle uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama gibi konularda mesajları yeterince denetlememekle) suçlanarak gözaltına alınmıştı. Uygulamanın içeriğiyle ilgili bu endişelere rağmen, Telegram şu anda indirme sayılarında bir artış yaşıyor.

TELEGRAM ABD VE FRANSA'DA YÜKSELDİ

TechCrunch'ın haberine göre Telegram, ABD App Store'da "Sosyal Ağlar" kategorisinde 2. sıraya yükselirken iOS'taki global indirmelerde ise yüzde 4'lük bir artış yaşadı.

Uygulama analiz firması Appfigures, Telegram'ın ABD App Store'daki "Sosyal Ağlar" kategorisinde 2. sıraya yerleşmesinin pazartesi sabahına kadar gerçekleşmediğini ve bu artışın yeni başladığını belirtiyor. Öte yandan Fransa'da da uygulama, App Store'un Sosyal Ağlar kategorisinde 1. sıraya yükselerek genel sıralamada 3. sıraya yerleşti.

Oyunları hariç tutan en popüler uygulamalar sıralamasında Telegram, ABD'de 18. sıradan 8. sıraya yükseldi, yani cuma gününden bu yana 10 puanlık bir artış yaşadı. Appfigures'a göre bu, Telegram'ın 1 Ocak 2023'ten bu yana ulaştığı en yüksek sıralama.

Apple'ın App Store sıralamaları, uygulama yüklemelerinin sayısı ve indirme hızının yanı sıra diğer faktörlerin bir kombinasyonunu yansıtıyor.

Bu arada pazar araştırma firması Sensor Tower'ın sağladığı ayrı bir analize göre, Telegram'ın iOS'taki global indirmeleri pazar günü itibarıyla günlük bazda yüzde 4'lük bir artış gördü.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Pavel Durov, hem Telegram hem de VK'nın kurucusu ve yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.Durov'un Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor. Öte yandan Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı da 900 milyona yükselmiş durumda.

PAVEL DUROV NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalara ilişkin konuştu. CEO hakkında çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlamalar olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pavel Durov'un gözaltına alınması ile ilgili konuştu. X hesabından yaptığı açıklamada Macron, Durov'un devam eden bir adli soruşturma nedeniyle gözaltında olduğunu belirtti. "Bu kesinlikle siyasi bir karar değildir." dedi.

Konuyla ilgili Telegram'dan da açıklama gecikmedi. Şirket, Dijital Pazarlar Yasası dahil Avrupa Birliği'nin (AB) tüm yasalarına uyduklarını savunarak Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak adlandırdı.