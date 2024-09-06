Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Telegram'da büyük değişiklik! Bildirim sistemi yenileniyor

06 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:45

Kısa süre önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Telegram CEO'su Pavel Durov, platformdaki suçlardan sorumlu tutulmasının haksız olduğunu savunarak her gün milyonlarca zararlı gönderiyi kaldırdıklarını belirtti. Telegram ise yasa dışı içeriklerle mücadele eleştirilerine yanıt olarak önemli bir kural değişikliği yaptı.

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Mesajlaşma uygulaması Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, ağustos ayında Fransa'da, platform üzerinden yasa dışı faaliyetlerin gelişmesine izin vermekle suçlanarak gözaltına alınmış, daha sonra şartlı olarak serbest bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Telegram, bir sistem değişikliğine gitti.

Yasa dışı içeriklerle mücadele etmediğine dair eleştirilere maruz kalan Telegram, bu konudaki endişeleri gidermek adına önemli bir adım attı.

YASA DIŞI İÇERİKLER, TELEGRAM MODERATÖRLERİNE BİLDİRİLECEK

Telegram'ın internet sitesinde yer alan "Sık Sorulan Sorular" sayfasında daha önce "Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri, katılımcılarına özeldir. Onlarla ilgili herhangi bir talebi işleme koymayız." açıklaması yer alıyordu. Bu ibare kaldırıldı ve yerine şu sözler eklendi:

"Tüm Telegram uygulamalarında, yasa dışı içerikleri sadece birkaç dokunuşla moderatörlerimize bildirmenizi sağlayan bir 'Rapor Et' butonu var. Bunun için ayrıca abuse@telegram.org e-posta adresimizi de kullanabilirsiniz. Eğer e-posta üzerinden yayından kaldırma talebi gönderiyorsanız, lütfen Telegram'daki içeriğin bağlantılarını paylaştığınızdan emin olun."

PAVEL DUROV: TELEGRAM'DAKİ SUÇLARDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM

Konuyla ilgili Telegram CEO'su Pavel Durov'dan da açıklama geldi. "Bir CEO'yu yönettiği platformda üçüncü şahıslar tarafından işlenen suçlardan sorumlu tutmak için akıllı telefon öncesi dönemden kalma yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Telegram'ın mükemmel olmadığını söyleyen Durov, uygulamayla ilgili herhangi bir kötüye kullanımı reddetti ve "Her gün milyonlarca zararlı gönderi ve kanalı kaldırıyoruz." diyerek, Telegram'ın yasa dışı içeriklerle mücadele ettiğini savundu.