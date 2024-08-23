PC oyunları, Mercedes arabalarda oynanabilecek: GTA 5, RDR2 ve dahası!

23 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:56

Peugeot'tan sonra bir kötü haber de Mercedes'ten! Popüler lüks otomobil serisinin üretimi azalıyor

Peugeot'tan sonra bir kötü haber de Mercedes'ten! Popüler lüks otomobil serisinin üretimi azalıyor

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Gamescom oyun etkinliği sırasında Mercedes-Benz, Steam ve Epic Games gibi popüler platformlardaki AAA oyunların yer aldığı bulut oyun (cloud gaming) hizmeti olan Boosteroid ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

ArenaEV'nin haberine göre şu anda hizmetin kütüphanesinde çoğu PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve akıllı TV tarafından oynanmaya hazır 1.000'den fazla oyun bulunuyor. Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, Elden Ring ve GTA 5 bunlardan sadece bazıları.

MERCEDES'TE OYUN OYNAMANIN MALİYETİ

Oyun hizmeti, MBUX Eğlence Paketi Plus'ın bir parçası olarak kullanıma sunulacak. Fakat bu paket bile yeterli değil. Bir de 7,49 euro karşılığında sahip olunabilen Boosteroid abonelik paketinin satın alınması gerekecek.

Mercedes-Benz Baş Yazılım Sorumlusu Magnus Östberg, yaptığı açıklamada Boosteroid ile birlikte Mercedes-Benz araçlarında daha da çekici bir oyun deneyimi sunacaklarını belirterek, "Bulut tabanlı yaklaşım, müşterilerimize ve video oyunu hayranlarına AAA oyunları mümkün kılmak için ideal bir çözüm." dedi.

Öte yandan oyun modu, tahmin edilebileceği üzere sürüş esnasında çalışmayacak. Oyunlar yalnızca araç durduğunda oynanabilecek ve Bluetooth aracılığıyla oyun kolunuzu veya akıllı telefonunuzu bağlamanız da gerekecek.

Boosteroid uygulaması şu anda beta test aşamasında bulunuyor. 2025 yılında Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da kullanıma sunulması bekleniyor.