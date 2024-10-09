PC ve telefon için en iyi Discord alternatifi sesli sohbet uygulamaları

09 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:28

Çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi suçlara dair şüpheler nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye'de Discord erişim engeli cezasına çarptırıldı. Kullanıcılar, iletişimlerini sürdürebilmek için alternatif platformlar aramaya başladı. Peki en iyi Discord alternatifi sesli sohbet uygulamaları neler?

Son günlerde yaşanan ve toplumdan büyük bir tepki gören olayların ardından umulan oldu ve Discord​ erişim engeli​ kararına çarptırıldı. Özellikle oyuncular arasında oldukça popüler olan online görüşme platformu, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin almış olduğu kararla erişime engellendi. Discord'suz kalmaları sebebiyle topluluklarıyla iletişimleri yarıda kesilen kullanıcılar, alternatif iletişim uygulamalarını araştırmaya başladı.

En iyi Discord alternatifi uygulamalar neler? Özellikle topluluklar arasında iletişim kurmayı kolaylaştıran Discord benzeri uygulamalar, farklı özelliklerle kullanıcıları cezbediyor. İş, eğitim ya da eğlence amacıyla daha özelleştirilebilir ya da daha basit bir deneyim arayanlar için bu alternatifler, online iletişim kurmayı sorunsuz hale getirmeyi vaat ediyor.

Makalemizde ihtiyaçlarınıza en uygun olan Discord alternatifi uygulamaları keşfedeceksiniz.

DISCORD NEDİR?

Discord sesli, yazılı ve görüntülü iletişim imkanı sunan popüler bir dijital platform olarak 2015 yılında kullanıma sunuldu. Başlangıçta özellikle oyun topluluklarını hedef alarak piyasaya sürülmüş olsa da, zamanla eğitim grupları, iş ekipleri ve topluluklar gibi çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılmaya başlandı.

Kullanıcılar, Discord'da sunucular adı verilen özel alanlar oluşturabiliyor ve bu sunucularda farklı kanallar aracılığıyla belirli konular üzerinde iletişim kurabiliyor. 500 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olduğu bilinen Discord ekran paylaşımı, botlar ve çeşitli uygulama entegrasyonları gibi çeşitli özelliklerle kullanıcılara zengin bir deneyim sunuyor.

DISCORD ERİŞİM ENGELİ CEZASI NEDEN ALDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, sosyal medya​ hesabından yaptığı açıklama ile Discord üzerinde, 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."

EN İYİ DISCORD ALTERNATİFİ UYGULAMALAR

Çevrim içi iletişim araçları, özellikle oyun toplulukları, çalışma grupları ve arkadaş çevreleri için vazgeçilmez halde bulunuyor. Discord da sunduğu sesli, yazılı ve görüntülü sohbet imkanlarıyla popüler bir platform olsa da erişim engeli cezası nedeniyle artık ülkemizde kullanılamıyor.

Ancak farklı ihtiyaçlara yönelik birçok Discord alternatifi uygulamalar da mevcut. Kullanıcılarına özelleştirilebilir sohbet seçenekleri, güvenli ortamlar veya farklı özellikler sunan Discord benzeri iletişim uygulamalarını derledik.

1) GOOGLE CHAT: BASİTLİK ARAYANLAR İÇİN İDEAL

Google'ın sunduğu "Google Chat", özellikle Gmail kullanıcıları için doğrudan mesajlaşma ve grup sohbeti imkanı sunan bir platform olarak öne çıkıyor. Discord'un karmaşıklığına karşılık, Google Chat sade ve minimal bir arayüze sahip olması sayesinde, teknolojiyle çok haşır neşir olmayan kişilere de hitap ediyor.

Metin, sesli ve görüntülü sohbet özellikleriyle öne çıkan platform, ekip çalışmaları için de tercih edilen bir seçenek olarak en iyi Discord alternatifi uygulamalar arasında bulunmakta.

2) FLOCK

Flock, sadece mesajlaşma değil aynı zamanda proje yönetiminde de ideal bir çözüm sunan bir platform. Discord'un sunduğu sosyal özellikler yerine, iş yerleri ve ekipler için daha uygun olan Flock mesajları, dosyaları ve bilgileri tek bir yerde organize etme imkanı veriyor.

Video ve sesli görüşme özellikleriyle de dikkat çeken Flock, Discord benzeri bir uygulama olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor ve farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

3) MUMBLE: OYUN SEVERLERE YÖNELİK DÜŞÜK GECİKMELİ SES KALİTESİ

Açık kaynaklı bir sesli sohbet yazılımı olan Mumble, özellikle oyun severler için düşük gecikme ve yüksek ses kalitesi sunan bir Discord alternatifi olarak öne çıkıyor. Güçlü şifreleme özellikleriyle gizliliğe önem veren Mumble, tarayıcı desteği sunmaması nedeniyle Discord kullanıcılarının alışık olduğu kullanım kolaylığını sunmasa da yüksek ses kalitesi ve güvenlik önlemleriyle farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

4) SLACK: İŞ DÜNYASININ FAVORİ PLATFORMU

Ekip içi iletişim denildiğinde akla gelen ilk platformlardan biri olan Slack, sunduğu entegrasyonlarla Discord'dan ayrışıyor. Trello, GitHub ve MailChimp gibi üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen Slack, iş dünyasında iletişim süreçlerini hızlandıran bir araç olarak dikkat çekiyor.

Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay dosya paylaşımı özellikleri ile profesyonel ekipler için vazgeçilmez olan Slack, bir dosyayı herhangi bir kanala sadece sürükleyip bırakarak HTTPS üzerinden yükleme, çevrim içi olmasalar bile kişilerin dikkatini çekmek için @bahsetme gibi önemli özellikleriyle iyi bir Discord alternatifi oluyor.

5) TEAMSPEAK

TeamSpeak, online oyun dünyasında VoIP (sesli iletişim) konusunda Discord'un atası diyebileceğimiz bir mecra. 2001 yılında piyasaya çıkan TeamSpeak, gecikmesiz performans, askeri düzeyde güvenlik ve kullanıcıların iletişim tercihlerini yönetme özgürlüğü sayesinde oyuncular için güçlü bir Discord alternatifi haline geliyor.

Kullanıcıların ses ayarlarını kişiselleştirebilmesi, bulut tabanlı senkronizasyon özellikleri, otomatik mikrofon ses ayarı, arka plan gürültüsüz azaltma ve yankı iptali ile gecikmesiz iletişim gibi özellikler, platformun tercih edilme sebeplerinin başında geliyor.

Diğer topluluk sohbetleri için Discord alternatifi iletişim uygulamaları: