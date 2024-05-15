Pek çok kişi bilmiyor: Fotoğraflarınızı tek dokunuşla mükemmel hale getirecek iPhone hilesi!

15 May 2024 14:04 - Güncelleme : 15 May 2024 14:04

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Mobil fotoğrafçılığın oldukça popüler hale geldiği günümüzde iPhone kullanıcıları için fotoğraflarını tek bir dokunuşla mükemmel hale getirebilecekleri küçük ama etkili bir ipucu bulunmakta.

Sosyal medyada paylaşmak, anı daha anlamlı kılmak veya kişisel projelerinizde kullanmak üzere çektiğiniz fotoğrafların kalitesini artırmak, çoğu zaman karmaşık düzenleme yazılımlarına ihtiyaç duymadan mümkün olabiliyor.

iPhone'unuzun sunduğu basit bir taktik ile fotoğraflarınızı kırparak daha profesyonel hale getirebileceğiniz bir özelliğe değineceğiz.

IPHONE'DA AZ KİŞİNİN BİLDİĞİ KIRPMA HİLESİ

iPhone akıllı telefonlarda bir fotoğrafı sağdan-soldan veya üstten-alttan kırpmak çok kolay. Fakat kırpma aracı ekranın bir kısmını kapladığından, fotoğrafın içindeki özel bir alanı kırpmak zor olabiliyordu. iOS 17'den itibaren bunu yapmanın çok daha basit bir yolu var.

Tek bir dokunuşla iPhone'daki fotoğrafların nasıl kırpılacağını aşağıdaki rehberimizde öğrenebilirsiniz:

iPhone'da kırpma işlemi için, görsele tıklamanız ve yakınlaştırmak için sıkıştırmanız gerekmekte. Bunun ardından ekranın sağ üst köşesinde 'Kırp' butonu çıkıyor.

Bunu tıkladığınızda, kırpmanın otomatik olarak uygulandığı Fotoğraflar'ın kendi düzenleyicisine gönderiliyorsunuz. Yeni görselinizi kaydetmek için sağ üstteki "Bitti" seçeneğine tıkladıktan sonra işlem tamamlanıyor.

Yalnızca hafifçe yakınlaştırırsanız 'Kırp' seçeneğinin açılmayacağını ve bunun için düzenleyiciye gitmeniz gerekeceğini belirtmekte fayda var. Buna ek olarak, 'Bitti' seçeneğini tıkladığınızda yeni kırpmayla birlikte önceki görüntünüz kaydedileceğinden, her iki fotoğrafın da iPhone'unuzda olmasını istiyorsanız bir yedeğiniz olduğundan emin olun.

Kameranızla yeni bir fotoğraf çektiyseniz bu kırpma özelliğine erişmek için Fotoğraflar'a girmenize gerek yok. Kamera uygulamasının sol alt köşesindeki görüntü önizlemesine tıklayabilir, yakınlaştırmak için parmaklarınızı sıkıştırabilir ve yeni çektiğiniz fotoğrafı kırpabilirsiniz.