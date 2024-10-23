Pentagon'un eli kolu bağlı! "Hazırlık Savaşı" hüsranla sonuçlandı: F-35'lerde bakım krizi büyüyor

23 Ekim 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:36

ABD'nin F-35 programı, milyarlarca dolarlık harcamalara rağmen altı yıldır görevde hazır olma hedeflerine ulaşamadı. Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) raporuna göre, F-35 uçaklarında yedek parça ve bakım konuları halen rayına oturtulamadı. "Hazırlık Savaşı" girişimi de başarısız oldu.

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) en büyük projelerinden F-35​ programı, artan harcamalara rağmen görevde hazır olma hedeflerine ulaşamadı. Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) yeni raporuna göre, F-35 filosu altı yıldır kritik hazırlık oranını yakalayabilmiş değil ve projeye yönelik endişeler artıyor.

F-35'LERDE HEDEF TUTTURULAMADI

GAO'nun raporunda, 2018 mali yılından 2023 mali yılına kadar F-35 uçaklarının işletme ve bakım​ masraflarına 12 milyar dolardan fazla harcama yapıldığı belirtildi. Buna rağmen, üç F-35 varyantı da dahil olmak üzere Pentagon​'un diğer taktik uçak programları altı yıl üst üste hedeflenen hazırlık oranlarını tutturamadı. Pentagon'un toplamda 15 taktik uçak varyantı bulunuyor ve hiçbiri görevde hazır olma hedeflerine ulaşamadı.

Raporda, "2023 mali yılında 15 taktik uçak varyantından hiçbiri görevde hazır olma hedeflerine ulaşamadı. Sadece iki uçak (F-15C ve F-16C) 2018 mali yılından bu yana yıllık hedeflerini en azından yarısında karşıladı" bilgisi paylaşıldı.

"HAZIRLIK SAVAŞI" BEKLENEN SONUCU VERMEDİ

F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) tarafından geçen yıl başlatılan "Hazırlık Savaşı" girişimi, uçakların göreve hazır olma oranını 2024 Mart ayı sonuna kadar yüzde 10 artırmayı amaçlıyordu. Ancak bu çaba hedefin çok gerisinde kaldı. Yetkililer, hazırlığın sadece yüzde 2,6'lık bir artış göstererek o yıl içinde yüzde 55,7'ye yükseldiğini söyledi.

F-35 programı yürütme görevlisi Korgeneral Michael Schmidt de hazırlık oranlarının istenen seviyede olmadığını kabul etti. Schmidt, "Ancak sistemi nasıl oraya getirebileceğimizi gösteren unsurları sisteme eklediğimizi düşünüyorum" diyerek filo genelindeki sorunları çözmek için çalıştıklarını belirtti.

BAKIM VE YEDEK PARÇA SORUNLARI, PROGRAMI SEKTEYE UĞRATIYOR

F-35 programı, uzun süredir bakım süreçlerindeki aksaklıklar ve yedek parça eksiklikleri nedeniyle zorlanıyor. Depo bakımlarındaki gecikmeler ve yüklenicilere olan aşırı bağımlılık, uçakların göreve hazır olma oranlarını ciddi şekilde etkiliyor.

Şu anda uçakların bakım ve işletme süreçlerinden Lockheed Martin sorumlu. GAO raporunda, bu durumun Pentagon'un depo bakımı üzerinde karar alma yetisini sınırladığına dikkat çekildi.

Yasa koyucular, F-35 bakım ve işletmesinin yönetiminin 2027 yılına kadar askeri hizmetlere devredilmesini zorunlu kılan bir karar aldı. Böylelikle Lockheed Martin önümüzdeki yıllarda bakım üzerindeki kontrolünü büyük oranda azaltmak zorunda kalacak.