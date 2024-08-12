Perseid Meteor Yağmuru, Türkiye'de geceyi böyle aydınlattı

12 Ağustos 2024 14:27 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 14:30

Özellikle astronomi tutkunları için kaçırılmaması gereken Perseid Meteor Yağmuru, hem dünyada hem de Türkiye'de sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bilim insanlarına göre en yoğun olduğu dönemde saatte ortalama 100 meteorun geçişine ev sahipliği yapan Perseid Meteor Yağmuru, Türkiye'den de gözlemlendi. Konya'nın ünlü Meke Krater Gölü'nden Kütahya'nın Domaniç ilçesine, Bolu'nun Seviller Yaylası'na kadar pek çok noktada gökyüzü meraklıları bir araya geldi.

SARDES ANTİK KENTİ, PERSEİD METEOR YAĞMURU İLE EŞSİZ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti'nin her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Perseid Meteor Yağmuru ile birlikte muhteşem manzaralar sunan bu bölgede Artemis Tapınağı ve Gymnasium, yağmurun gözlemlendiği noktalardandı.

Manisa

Sardes Antik Kenti, 5000 yıllık bir geçmişe sahip olup aynı zamanda Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan önemli bir yerleşim merkezi olarak biliniyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Perseid Meteor Yağmuru, Dünya'nın en son 1992'de gezegenimizin yakınından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı enkazın (buz ve kaya parçaları gibi) içinden geçmesi sonucu meydana geliyor. Dünya bu kuyruklu yıldızın yörüngesiyle her yıl temmuz sonundan ağustos ortasına kadar kesiştiği için, yağmur da bu dönemde gerçekleşiyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU'NDAN KARELER

Perseid Meteor Yağmuru, Manisa ile sınırlı kalmadı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde de gözlemlendi. İşte kameralara yansıyan etkileyici kareler!

Adıyaman

Bolu - Seviller Yaylası

Kütahya - Domaniç

Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanındaki gök bilim meraklılarını bir araya getirdi. Kirazlıyayla'da 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Perseid Meteor Yağmuru ile görsel şölene tanıklık etti.

Bursa

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmurları genellikle meteorların çıktığı takımyıldızın adıyla anılıyor. Bu yağmurun böyle adlandırılmasının sebebi ise; Dünya'dan bakıldığında yaklaşık olarak Kuzey Yarımküre takımyıldızı olan Perseus yönünden geliyor olması.