Perseid Meteor Yağmuru, Türkiye'de geceyi böyle aydınlattı
Yılda bir defa gerçekleşen ve yılın en önemli gök olaylarından biri olarak kabul edilen Perseid Meteor Yağmuru, 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece başladı. Gökyüzünün adeta nefes kesen bir gösteriye sahne olduğu o anları izlemek isteyen vatandaşlar, dışarı akın etti. İşte Türkiye'den de izlenebilen meteor yağmurunun görüntüleri...
Özellikle astronomi tutkunları için kaçırılmaması gereken Perseid Meteor Yağmuru, hem dünyada hem de Türkiye'de sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Bilim insanlarına göre en yoğun olduğu dönemde saatte ortalama 100 meteorun geçişine ev sahipliği yapan Perseid Meteor Yağmuru, Türkiye'den de gözlemlendi. Konya'nın ünlü Meke Krater Gölü'nden Kütahya'nın Domaniç ilçesine, Bolu'nun Seviller Yaylası'na kadar pek çok noktada gökyüzü meraklıları bir araya geldi.
SARDES ANTİK KENTİ, PERSEİD METEOR YAĞMURU İLE EŞSİZ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti'nin her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Perseid Meteor Yağmuru ile birlikte muhteşem manzaralar sunan bu bölgede Artemis Tapınağı ve Gymnasium, yağmurun gözlemlendiği noktalardandı.
Sardes Antik Kenti, 5000 yıllık bir geçmişe sahip olup aynı zamanda Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan önemli bir yerleşim merkezi olarak biliniyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?
Perseid Meteor Yağmuru, Dünya'nın en son 1992'de gezegenimizin yakınından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı enkazın (buz ve kaya parçaları gibi) içinden geçmesi sonucu meydana geliyor. Dünya bu kuyruklu yıldızın yörüngesiyle her yıl temmuz sonundan ağustos ortasına kadar kesiştiği için, yağmur da bu dönemde gerçekleşiyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU'NDAN KARELER
Perseid Meteor Yağmuru, Manisa ile sınırlı kalmadı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde de gözlemlendi. İşte kameralara yansıyan etkileyici kareler!
Bursa Uludağ'da düzenlenen TÜBİTAK 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanındaki gök bilim meraklılarını bir araya getirdi. Kirazlıyayla'da 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Perseid Meteor Yağmuru ile görsel şölene tanıklık etti.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Meteor yağmurları genellikle meteorların çıktığı takımyıldızın adıyla anılıyor. Bu yağmurun böyle adlandırılmasının sebebi ise; Dünya'dan bakıldığında yaklaşık olarak Kuzey Yarımküre takımyıldızı olan Perseus yönünden geliyor olması.