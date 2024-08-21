Peugeot bir modelinin üretimine son verdi! İşte sebebi

21 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:42

Peugeot'un büyük umutlarla segment D'de rekabet etmek için piyasaya sürdüğü Peugeot 508, sahneden çekilmeye hazırlanıyor. Sedan, ilk olarak 2024 yılının sonunda Birleşik Krallık'ta, ardından 2025'in sonunda Avrupa genelinde satıştan kaldırılacak.

Tanıtıldığı dönemin Peugeot CEO'su Jean-Philippe Imparato tarafından cesur bir adım olarak nitelendirilen Peugeot 508, crossover'ların egemen olduğu pazarda kendine yer bulmak için yola çıkmıştı. Imparato, 508'in başarılı olabilmesi için premium bir konumlandırmaya sahip olması gerektiğini vurgulamıştı.

PEUGEOT 508, NEDEN ÜRETİMDEN KALDIRILIYOR?

Fransız haber sitesi Largus.fr'nin aktardığına göre Peugeot'un o dönemdeki baş tasarımcısı Gilles Vidal'in imzasını taşıyan 508, atletik ve şık tasarımıyla dikkat çekmiş, özellikle Fransa'da umut vadeden bir başlangıç yapmıştı. Ancak Peugeot 508, kısa sürede pazarın genel ilgisini kaybetti.

Taksiler ve sürücülü araç hizmetleri dışında geniş kitlelere ulaşamayan model, özellikle Peugeot 3008 gibi crossover modellerinin yükselişi karşısında tutunmakta zorlandı. Şubat 2023'te gerçekleştirilen makyaj operasyonu da bu durumu değiştirmedi ve Peugeot 508'in planlanan ömründen önce üretiminin sonlandırılacağı kesinleşti.

Peugeot 508'in üretimden kaldırılmasının ana nedeni olarak, D segmentindeki araçların günümüzde popülerliğini yitirmesi ve tüketicilerin daha çok SUV modellerini tercih etmesi gösteriliyor.

2024'ün ilk yarısında Avrupa'da sadece 5.512 adet Peugeot 508 satıldı. Buna karşın Peugeot 3008 ve 5008 SUV modelleri, 508'den çok daha başarılı satış rakamlarına ulaşmış durumda.

Bir diğer sebep de 195 beygir gücündeki yeni plug-in hibrit sistemin Peugeot 508'e uyarlanmasının son derece maliyetli olması. Bu hibrit sistem, çevre dostu özellikleriyle yeni çevre standartlarına uyum sağlıyor. Sedanın düşük satış rakamları göz önüne alındığında bu yatırımın geri dönüşü pek mümkün değil. Dolayısı ile bu da 508'in üretimden kaldırılma kararında önemli bir rol oynadı.