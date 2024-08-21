Peugeot'tan sonra bir kötü haber de Mercedes'ten! Popüler lüks otomobil serisinin üretimi azalıyor

21 Ağustos 2024 17:40 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:41

Mercedes, S-Class modelinin ilk kez Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Factory 56'da tek vardiya olarak üretileceğini duyurdu. Dört yıl önce tamamen dijitalleştirilmiş olarak açılan bu fabrikada, şirketin diğer modelleri olan EQS, Maybach ve AMG ürünleri de üretiliyor.

Automobilwoche'nin haberine göre, açıldığı günden bu yana en az iki vardiya ile çalışan Factory 56'da çalışan yaklaşık 1,500 çalışanının işten çıkarılabileceği ve bazı işçilerin de diğer üretim alanlarına yönlendirileceği belirtildi.

MERCEDES, S-CLASS ÜRETİMİNDE FRENE BASTI

Mercedes yetkilileri, üretimin dördüncü çeyrekte tek vardiyaya geçmesinin planlandığını ve bu değişiklikle ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşeceğini ifade etti.

Haberde, lüks otomobil pazarındaki zayıflığın, şirketin ikinci çeyrek satış rakamlarına yansıdığı belirtildi. Mercedes'in en yüksek dört modelinin (S-Class, EQS, EQS SUV ve GLS) toplam satışlarının, nisan ile haziran arasında 33 bin 400 adede düştüğü ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir azalma yaşandığı ifade edildi.

Üst segmentin toplam satışlardaki payı yüzde 16'dan yüzde 14'e gerilerken, Mercedes'in otomobil işindeki kar marjı ikinci çeyrekte yüzde 13.5'ten yüzde 10.2'ye düştü.

Veri uzmanı Marklines'a göre, S-Serisi satışları ilk yarıda Mercedes'in en büyük pazarlarının tümünde düştü. Marklines, üst sınıf modelin satışlarının Çin'de yüzde 13 düşüşle 10.430'a, ABD'de yüzde 19 düşüşle 5.026'ya ve Avrupa'da yüzde 27 düşüşle 4.249'a gerilediğini belirtti.