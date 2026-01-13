Piyasada ‘çifte darbe’ etkisi: Bilgisayar fiyatlarına zam yağmuru olacak

Analize göre NVL72 sunucu raflarında, GPU başına ortalama 16 TB NAND bulunuyor. Her rafta 72 GPU yer aldığı düşünülürse, ortaya çıkan tablo gerçekten çarpıcı. 2026 için 30 bin, 2027 içinse 100 bin adetlik sevkiyat öngörüsü, NAND talebini sırasıyla 34,6 milyon TB ve 115,2 milyon TB seviyesine taşıyor. Bu da küresel NAND talebinin 2027’de yaklaşık yüzde 9,3’üne denk geliyor. Kısacası, zaten sıkışık olan bellek pazarında tansiyon daha da artabilir.

Bu olağanüstü depolama ihtiyacının arkasında, Nvidia’nın Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) adını verdiği yeni mimari var. Platform, CEO Jensen Huang tarafından CES 2026 sahnesinde tanıtıldı.