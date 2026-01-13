Piyasada ‘çifte darbe’ etkisi: Bilgisayar fiyatlarına zam yağmuru olacak

Kategoriler
Nvidia’nın Vera Rubin yapay zekâ platformu, devasa depolama ihtiyacıyla bellek pazarını zorlamaya hazırlanıyor. Analistlere göre sistem, 2027’de dünya genelindeki SSD üretiminin neredeyse onda birini tek başına tüketecek.
Nvidia’nın gelecek nesil Vera Rubin yapay zekâ platformu, bu kez işlem gücüyle değil, talep ettiği depolama kapasitesiyle gündemde. Citi analistlerinin paylaştığı değerlendirmeye göre, Vera Rubin tabanlı sunucular her bir yapılandırmada yaklaşık 1.152 TB SSD NAND bellek gerektiriyor. Yani mesele artık sadece GPU değil; depolama, oyunun merkezine yerleşmiş durumda.
Analize göre NVL72 sunucu raflarında, GPU başına ortalama 16 TB NAND bulunuyor. Her rafta 72 GPU yer aldığı düşünülürse, ortaya çıkan tablo gerçekten çarpıcı. 2026 için 30 bin, 2027 içinse 100 bin adetlik sevkiyat öngörüsü, NAND talebini sırasıyla 34,6 milyon TB ve 115,2 milyon TB seviyesine taşıyor. Bu da küresel NAND talebinin 2027’de yaklaşık yüzde 9,3’üne denk geliyor. Kısacası, zaten sıkışık olan bellek pazarında tansiyon daha da artabilir.
Bu olağanüstü depolama ihtiyacının arkasında, Nvidia’nın Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) adını verdiği yeni mimari var. Platform, CEO Jensen Huang tarafından CES 2026 sahnesinde tanıtıldı.
ICMSP, BlueField-4 veri işleme birimi etrafında şekilleniyor ve AI ajanlarının “hafızasını” NVMe SSD’ler üzerinden genişletiyor. Bu SSD’ler, Spectrum-X Ethernet altyapısıyla birbirine bağlanıyor. Huang’ın ifadesiyle, “Bağlam artık yeni darboğaz.” Ona göre depolama, bugüne kadar yeterince karşılanmamış dev bir pazar ve yakın gelecekte “dünyanın en büyük depolama pazarı”na dönüşebilir.
Yeni mimari, geleneksel yapılara kıyasla token başına işlem hızında ve enerji verimliliğinde 5 kata kadar artış vadediyor. Uzun süren, çok turlu yapay zekâ oturumlarında bağlamın korunması da cabası. Bu yaklaşımı destekleyenler arasında Dell Technologies, HPE, IBM, Pure Storage ve VAST Data gibi sektör devleri var.
Tam da bu gelişmeler yaşanırken, kurumsal depolama tarafında ciddi fiyat artışları konuşuluyor. Nomura Securities’e göre, SanDisk 2026’nın ilk çeyreğinde kurumsal SSD fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırabilir. Bazı sözleşmelerde fiyatların bir çeyrek içinde ikiye katlanması ihtimal dahilinde.
TrendForce ise NAND Flash sözleşme fiyatlarında yüzde 33-38 aralığında bir artış bekliyor. Üreticilerin, daha kârlı olduğu için önceliği kurumsal SSD’lere vermesi, bu segmenti pazarın lokomotifi haline getiriyor. İstemci tarafındaki SSD’lerde bile en az yüzde 40’lık bir zam öngörülüyor.
Phison Electronics CEO’su K.S. Pua, NAND sıkıntısının kısa vadeli olmadığını, hatta önümüzdeki on yıla yayılabileceğini söylüyor. Nedeni açık: Kapasite, hızla AI altyapısına ve yüksek bant genişlikli belleklere kayıyor.
Depolama üreticileri için tabloyu ağırlaştıran bir başka unsur da DRAM ve NAND tarafında aynı anda yaşanan arz sıkıntısı. 2026 yılı için kapasitenin büyük bölümü şimdiden satılmış durumda; bazı bileşenlerde teslim süreleri 20 haftayı aşmış halde.
Forrester Research analisti Brent Ellis, bugüne kadar depolama tasarımlarının “ucuz ve bol kapasite” varsayımıyla yapıldığını hatırlatıyor. Omdia’dan Simon Robinson ise bu yaklaşımın artık geçerli olmadığını söylüyor. Ona göre, sadece büyük veri merkezleri değil, sıradan kurumsal kullanıcılar bile kapasiteyi daha verimli kullanmanın yollarını aramak zorunda kalacak.