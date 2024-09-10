PlayStation 5 Pro tanıtıldı: PS5 Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

10 Eylül 2024 18:31 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:32

PlayStation 5 Pro tanıtıldı. Sony, aylardır bitmek bilmeyen sızıntıların ardından PS5 Pro özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı konularına açıklık getirdi. Konsol, oyunlarda "Performans modu" ve "Görsellik modu" arasında seçim yapma derdini ortadan kaldırmayı vaat ediyor. İşte PlayStation 5 Pro hakkında har şey!

Sony, oyun dünyasında büyük bir heyecan uyandıran PlayStation 5 Pro konsolunu resmi olarak duyurdu. Aylar süren sızıntılar ve dedikoduların ardından şirket, özel bir teknik sunumda daha güçlü ve gelişmiş bir PlayStation 5 konsolu olan PS5 Pro'yu tanıttı. Yeni model, daha büyük bir GPU, gelişmiş ışın izleme teknolojisi ve yapay zeka destekli ölçekleme gibi önemli donanım iyileştirmeleri sunuyor.

PLAYSTATION 5 PRO ÖZELLİKLERİ

PS5 Pro dış görünüşü, sızıntıların öngördüğü gibi PS5'in ince versiyonuna benziyor. Konsolun yan tarafında üç şerit bulunuyor ve görünüşe göre disk sürücüsünden yoksun. Ancak bu yeni modelin gerçek gücü içindeki donanım geliştirmelerinde yatıyor.

PS5 Pro'nun baş mimarı Mark Cerny, yeni konsolun üç ana gelişim özelliğini duyurdu:

Daha büyük GPU: PS5 Pro, mevcut PS5 konsolundan yüzde 67 daha fazla hesaplama birimi taşıyan yeni bir GPU ile donatılmış. Bu donanım yükseltmesi, oyunların render hızını yüzde 45 artırarak daha yüksek detay ve kare hızları sağlıyor. Bu özellik, oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Gelişmiş ışın izleme: Yeni GPU'nun sunduğu ekstra güç, ışın izleme teknolojisini büyük ölçüde iyileştiriyor. PS5 konsolundan iki kat, bazen de üç kat daha fazla bir performans artışı öngörülüyor. Bu da, özellikle ışın izleme özellikli oyunlarda daha gerçekçi ışıklandırma ve gölgeler anlamına geliyor.

Yapay zeka destekli ölçekleme: PS5 Pro, oyunlarda daha yüksek çözünürlük ve görsel kalite sunmak için yapay zeka destekli ölçekleme teknolojisi ile donatılmış. Bu teknoloji, daha düşük çözünürlükteki oyunları daha yüksek çözünürlükteki görsellerle eşleşecek şekilde dönüştürerek görsel kalitenin artırılmasını sağlıyor.

PS5 Pro'nun sunduğu donanım geliştirmeleri, oyuncuların performans modları ile görsellik modları arasında seçim yapmalarını gerektirmeyecek şekilde tasarlandı. Cerny, oyuncuların genellikle yüzde 75 oranında performans modunu seçtiklerini belirtti.

PS5 PRO FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

PlayStation 5 Pro fiyatı, 699 dolar olarak açıklandı. Oyun konsolu 7 Kasım'da satışa sunulacak, 26 Eylül'de ön sipariş verilebilecek.