PlayStation 5 Pro tasarımı doğrulandı: Sony'nin 30. yıl posterinde gizli görüntü!

06 Eylül 2024 10:59 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:02

Sony'nin uzun zamandır beklenen oyun konsolu PlayStation 5 Pro'nun eli kulağında. Çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen PS5 Pro, Sony tarafından "kısmen" doğrulandı. PlayStation'un 30. yıl dönümü için yayınlanan posterde, konsolun geçtiğimiz günlerde sızdırılan tasarımına yer verildi. Peki PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PS5 Pro teknik özellikleri ve fiyatı neler?

Sony, PlayStation'ın 30. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor ve bu kutlama sırasında, PS5 Pro'nun tasarımıyla ilgili önemli bir ipucu sundu. Bugün yayınlanan bir blog yazısında, PlayStation'un 30. yıl dönümüne özel hazırladığı görselde, PS5 Pro'nun sızdırılan tasarımıyla birebir aynı görünen bir detay dikkatleri çekti.

PLAYSTATION 5 PRO TASARIMINI SONY SIZDIRDI

Geçtiğimiz hafta Dealabs, PlayStation 5 Pro'nun perakende ambalajını gördüğünü ve bu ambalajın konsolun dış cephelerinde üç siyah şerit barındırdığını bildirmişti. Dealabs'ın oluşturduğu taslak, bu üç siyah şeridin Sony'nin bugünkü 30. yıl dönümü görselinde belirgin bir şekilde yer aldığını ortaya koydu.

Görseldeki şeritler Adidas'tan ilham alınmış bir tasarım gibi görünürken, mevcut PS5 modelinde tek bir şerit bulunuyor. Bu ayrım, yeni PS5 Pro'nun tasarımının çok farklı bir estetiğe sahip olacağını gösteriyor. Yukarıdaki görüntüde, solda Sony'nin paylaştığı görsel yer alıyor. Sağdaki ise sızdırılan görüntü.

PLAYSTATION 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dealabs, PlayStation 5 Pro'nun duyurusunun eylül ayının ilk yarısında yapılmasını bekliyordu. Ancak bu duyurunun, Sony'nin kutlama görseliyle birlikte teaser olarak gelmesi, birçok kişi tarafından sürpriz olarak değerlendirildi. Sony'nin resmi PlayStation Instagram hesabı, bu görseli "İlk bakışınız" başlığıyla paylaştı. Bu da yeni konsolun tanıtımının oldukça yakın olduğuna işaret ediyor.

PS5 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PS5 Pro'nun uzun zamandır geliştirildiği ve oyun dünyasında heyecanla beklenen bir ürün olduğu biliniyor. Sony'nin planlarını bilen bir kaynak, 16 Eylül'de veya sonrasında piyasaya sürülecek tüm oyunların PS5 Pro'yu desteklemesi gerektiğini öne sürdü.

Sızdırılan dokümanlar sayesinde PlayStation 5 Pro teknik özellikleri nasıl olacak biliniyor. İddialara göre oyun konsolu, grafik işleme gücünde çok önemli bir ilerleme kaydedecek; 10.28 teraflop seviyesinden 33.5 teraflop seviyesine çıkan bir performans artışı göreceğiz.

PS5 Pro, standart PlayStation 5'e kıyasla 4 kat daha fazla Işın İzleme (Ray Tracing) performansı sunacak. 4K 60FPS özelliğini standart olarak her yeni oyunda sağlayacağı iddia edilen konsol, birçok oyunu da 4K 120FPS'te çalıştırabilecek.

PlayStation 5 Pro, DLSS ve FSR benzeri bir teknoloji olan ve çözünürlüğü temelde düşük işleyip daha sonra yapay zekadan yardım alarak yükseltmeyi vaat eden PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) isimli Sony'nin teknolojisini de destekleyecek.

PS5 PRO FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 Pro fiyatı söz konusu olduğunda, kullanıcıların cebinden ne kadar çıkacağına dair çok az bilgi var. Hatırlatmak gerekirse 2016'da piyasaya sürüldüğünde PS4 Pro 399 dolardı ve bu fiyat üç yıl önce temel PS4'ün piyasaya sürüldüğü fiyatla aynıydı.

Tom's Guide'ın haberine göre, PlayStation 5 Pro geçen neslin trendini takip ederse 499 dolardan piyasaya sürülebilir. Ancak 599 dolar gibi daha da yüksek bir fiyattan satışa çıkacağı da ihtimaller arasında.