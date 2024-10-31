PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı belli oldu: En pahalı oyun konsolu olacak

31 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:25

Teknoloji şirketi Sony, PlayStation 5 Pro oyun konsolunu 7 Kasım 2024'te küresel pazarda satışa çıkacak. DLSS ve FSR gibi özel oyun yükseltme teknolojisi olan PSSR desteğine sahip olan PS5 Pro, Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı ancak bir teknoloji mağazasında fiyat açıklandı.

Sony​'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro​, Türkiye​'de raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. PS5​'e kıyasla daha güçlü bir donanım ve daha iyi bir grafik kalitesiyle oyun deneyimi sunacak PlayStation 5 Pro, 7 Kasım 2024 tarihinde küresel pazarda satışa çıkacak. Yaklaşık 1 hafta kala PS5 Pro Türkiye fiyatı da belli oldu.

PLAYSTATİON 5 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Sony, PlayStation 5 Pro için ABD2de 699 dolar, Avrupa'da ise 799 euro fiyat​ etiketi belirledi. Ancak konsolun Türkiye'deki fiyatının iki kat daha fazla olacağı söyleniyor. Bir teknoloji mağazasından alınan ekran görüntülerine göre PS5 Pro, Türkiye fiyatı 50 bin TL olarak satışa çıkacak. Bu da yaklaşık 1.460 dolar gibi bir fiyata denk geliyor.

FİYAT FARKININ SEBEBİ NE?

PlayStation 5 Pro'nun Türkiye'deki fiyatının bu kadar yüksek olmasının temel sebebi, vergiler ve döviz kurundaki dalgalanmalar olarak gösteriliyor. Türkiye'de elektronik ürünlerde uygulanan vergiler ve artan döviz kuru, oyun konsolu gibi ithal ürünlerin fiyatlarının yurt dışına göre çok daha yüksek olmasına neden oluyor.

Türkiye, oyun konsollarından yüzde gümrük vergisi, yüzde 20 KDV ve yüzde 20 ÖTV alıyor.

PS5 PRO İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

PlayStation 5 Pro, PS5'e kıyasla önemli iyileştirmelere sahip. GPU'su yüzde 67 daha fazla işlem birimiyle yükseltildi ve aynı zamanda yüzde 28 daha hızlı bellekle donatıldı. Bütün bu iyileştirmelerle birlikte PS5 Pro, oyunları yüzde 45 daha hızlı işleyebilecek ve görsel doğruluğu kaybetmek zorunda kalmadan oyunlardaki kare hızlarını iyileştirebilecek.

PlayStation 5 Pro'nun en önemli özelliği, yeni yapay zeka destekli PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sistemini içeriyor. Bu özellik, PlayStation oyunlarında kare hızlarını ve görüntü kalitesini iyileştirmeyi vaat ediyor. PSSR yükseltmesi, Nvidia DLSS ve AMD FSR'a benzer bir yükseltme tekniği olarak tasarlandı.