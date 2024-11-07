PlayStation 5 Pro, Türkiye'nin en pahalı oyun konsolu olarak satışa çıktı! İşte fiyatı

07 Kasım 2024 12:30 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:26

PlayStation 5 Pro modeli resmi olarak satışa sunuldu. Orijinal PS5'e göre yüzde 67 daha fazla işlem gücü sunan ve gelişmiş grafik özellikleri ve 2 TB SSD depolama kapasitesiyle dikkat çeken PlayStation 5 Pro, Türkiye fiyatı ile sevenlerini zora sokacak. İşte detaylar.

Sony, oyun dünyasındaki en güçlü konsollarından biri olarak kabul edilen PlayStation 5 Pro modelini 7 Kasım (bugün) itibarıyla piyasaya sürdü. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de satışa çıkan PS5 Pro, oyun severlerin büyük ilgisini çekti. Avrupa'da 799 euro ve ABD'de 699 dolar fiyat etiketleriyle satılan yeni PS5 Pro, Türkiye fiyatı ise dikkat çekti.

PLAYSTATİON 5 PRO ÖZELLİKLERİ

Sürpriz olmadığı üzere PlayStation 5 Pro, orijinal PS5'e kıyasla çok daha güçlü donanım özelliklerine sahip. Sony, yeni nesil konsolun "raw TFLOPS" açısından yüzde 67 daha fazla işlem gücü sunduğunu belirtiyor. Grafik performansındaki bu artış, oyunculara daha gerçekçi görseller, yüksek çözünürlüklü grafikler ve daha akıcı bir deneyim olarak geri dönüyor.

PlayStation 5 Pro teknik özellikleri genel olarak beğenilse de konsola yapılan en büyük eleştiri, oyun sayısının az olması. Nitekim bu eleştirinin haklılık payı da var zira başlangıçta yalnızca 90 civarı oyun PS5 Pro için iyileştirilmiş ancak Sony ilerleyen dönemde bu sayıyı artırma sözü verdi.

"PlayStation 5 Pro için iyileştirilmiş oyun seçkisi", konsolun artan gücünü tam anlamıyla kullanacak, yani tabiri caizse etinden sütünden faydalanacak şekilde optimize edilen oyunları kapsıyor. Bu yapımlar, PlayStation'un dijital mağazasında "PS5 Pro Enhanced" ifadesiyle belirtiliyor.

Öte yandan PS5 Pro, yalnızca grafik gücüyle değil, donanım özellikleriyle de yeni bir seviyeye çıkıyor. Konsolda Wi-Fi 7 desteği, hızlı veri transferi için iki USB-C (10 Gbps hız sunan bir port dahil) ve iki USB-A portu yer alıyor. Ayrıca 2 TB SSD depolama alanı sunulurken, ek M.2 yuvası ile depolama kapasitesini artırma imkanı da tanıyor.

PLAYSTATİON 5 PRO (PS5 PRO) TÜRKİYE FİYATI

PlayStation 5 Pro, resmi distribütör garantisiyle zincir teknoloji mağazaları ve online platformlarda satışa sunuldu. Bir alışveriş sitesinde yer alan bilgiye göre konsolu ön sipariş veren kullanıcılar, teslimatlarını 14 Kasım ile 21 Kasım tarihleri arasında alabilecek.

PS5 Pro Türkiye fiyatı 49 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu da yaklaşık 1.459 dolar veya 1.355 euro seviyesinde bir maliyete denk geliyor.

PlayStation 5, Türkiye'de ortalama 20-25 bin TL civarı bir fiyata bulunurken, Xbox Series X ise Microsoft Türkiye garantili olarak 31-32 bin TL fiyatlarla satın alınabiliyor. Dolayısıyla PS5 Pro, Türkiye pazarında satılan en pahalı oyun konsolu ünvanına sahip oluyor.