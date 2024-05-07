PlayStation 5 Pro'nun GPU'su sızdı... Oyuncuları sevinçten havaya uçuracak değişiklik

07 May 2024 09:53 - Güncelleme : 07 May 2024 09:54

Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. 2024 yılı bitmeden piyasaya sunulması beklenen makinenin GPU'sunun nasıl olacağını gösteren dokümanlar gözler önüne serildi.

"Trinity" kod adına sahip yeni konsolun GPU'su için bugüne kadar bilinen detaylar şöyleydi:

Standart PS5'in 10.28 teraflop olan grafik işleme gücü yüzde 200'den fazla bir artışla 33.5 teraflop seviyesine çıkacak. Bu sayede daha hızlı render ve yüksek kaliteli ışın izleme desteği (3 veya 4 kata kadar performans artışı söz konusu) sunabilecek.

Ayrıca 4K 60FPS'nin standart olacağı, oyuna bağlı olarak 120FPS'nin de seçenek olarak sunulacağı belirtilen konsolda, DLSS ve FSR benzeri bir teknoloji olan PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) özelliği de bulunacak. Bugün bu sızıntılara yenisi eklendi.

OYUNLARDA YÜZDE 45 ARTIŞ

Digital Foundry isimli bir kaynağın aktardığı kadarıyla, PS5 Pro'nun GPU'su 2.18 GHz saat hızında çalışacak, maksimum 2.35 GHz'ye kadar artırılabilecek.

Önbellek tarafında da önemli artışlara imza atacak model, L1'de 128KB'den 256KB'ye, L0'da ise 16KB'den 32KB'ye çıkan bir iyileştirmeyle karşımızda duracak. Bütün bu iyileştirmeler, daha yüksek ışın izleme performansına uyum sağlamak için olacak.

Yanı sıra, yeni GPU değişken oranlı gölgeleme ve hibrit MSAA desteği gibi DirectX 12 Ultimate özelliklerine de ev sahipliği yapmayı unutmayacak. Sony'nin imza attığı yeni özellikler sayesinde PS5 Pro'nun bazı oyunlarda yüzde 45'lik performans artışı yaşatacağı öngörülüyor.

PS5 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

CNBC'ye konuşan Kantan Games CEO'su Serkan Toto bu konuda şöyle diyor:

"Oyun sektöründe Sony'nin 2024'ün ikinci yarısında PS5 Pro'yu piyasaya süreceğine yönelik ciddi bir fikir birliği oluştu. Nihayetinde Sony, 2025 yılında GTA 6 raflarda yerini aldığında elinin altında sağlam bir cihaz olmasını isteyecektir. Bu oyunun çıkışı tüm oyun sektörü için çok büyük bir fırsat."