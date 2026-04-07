PlayStation 6 beklenenden erken çıkabilir

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
07.04.2026
10:48
07.04.2026
saat ikonu 10:48
PlayStation 6 beklenenden erken çıkabilir

Son dönemde teknoloji dünyasında PlayStation 6 hakkında en çok konuşulan konulardan biri lansman takvimi oldu. Özellikle RAM ve SSD gibi kritik donanım bileşenlerinde yaşanan sert fiyat artışları, yeni nesil konsolların çıkışının gecikebileceği yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

Hatta bazı tahminler, bu maliyet baskısı nedeniyle PlayStation 6’nın planlanan takviminin aksayabileceğini öne sürüyordu. Ancak sektör kaynaklarından gelen son bilgiler, bu senaryonun pek de güçlü olmadığını gösteriyor.

AMD HAMLESİ GECİKME İHTİMALİNİ ZAYIFLATIYOR

Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olarak gösterilen Kepler_L2, AMD tarafında yürütülen çalışmaların önemli bir ipucu verdiğini söylüyor. Buna göre AMD’nin halihazırda PlayStation 6 için doğrulama (validation) sürecine ciddi kaynak ayırmış olması dikkat çekici.

Bu tür doğrulama süreçleri hem maliyetli hem de zaman açısından oldukça kritik adımlar. Dolayısıyla şirketlerin ertelenmesi planlanan bir ürün için bu ölçekte yatırım yapması pek mantıklı görülmüyor.

İşte bu nedenle, kulislerde konuşulanlara bakılırsa PlayStation 6 için ciddi bir gecikme ihtimali oldukça düşük.

ÜRETİM PLANLARIYLA DA ÖRTÜŞÜYOR

Ortaya çıkan bu bilgiler, daha önce sızdırılan üretim planlarıyla da uyumlu görünüyor. Sony’nin yarı iletken üretim kapasitesini önceden ayırdığı ve geliştirme sürecine uzun zamandır yatırım yaptığı biliniyor.

Yani işin özeti şu: Takvim büyük ölçüde korunuyor gibi görünüyor. Sektörde hakim olan beklenti ise PlayStation 6’nın 2027 sonu veya 2028 başı gibi tanıtılabileceği yönünde.

FİYAT TARAFI HÂLÂ BELİRSİZ

Konsolun fiyatlandırması ise hâlâ netleşmiş değil. Sızıntılara göre Sony, maliyeti mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyor. Ancak mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında 699 dolar civarında bir fiyat ihtimali konuşuluyor.

