PlayStation 6 çıkış tarihi ertelendi mi ne zaman çıkacak?

Yapay zekâ uygulamalarının hızla yayılması, küresel ölçekte bellek talebini yükseltirken bu durum oyun sektörünü de doğrudan etkiliyor.

Konsol ve PC üreticileri artan RAM maliyetleri nedeniyle baskı altında kalırken, Sony’nin yeni nesil PlayStation planlarını yeniden gözden geçirdiği öne sürüldü.

Sektör analisti David Gibson, Sony’nin mevcut piyasa koşulları ve PlayStation 5’in beklentilerin üzerinde seyreden satış performansı nedeniyle PlayStation 6’nın çıkış takvimini erteleme ihtimali bulunduğunu belirtti.

Gibson’a göre bu olasılık yalnızca yükselen üretim maliyetleriyle sınırlı değil; PS5’in hâlâ güçlü bir ticari momentuma sahip olması da önemli bir unsur.

Normal şartlarda PlayStation 6’nın 2027 yılında tanıtılması beklenirken, mevcut ekonomik ve sektörel koşullar bu tarihin ötelenebileceğine işaret ediyor.

Sony cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, şirketin hâlen güçlü performans gösteren bir ürünü erken değiştirmek istemediği yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor.