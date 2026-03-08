Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

PlayStation 6 çıkış tarihi ve özellikleri! PlayStation 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

PlayStation 6 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı oyuncular tarafından araştırılıyor. Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6'nın çıkışına sayılı aylar kala PlayStation 6 gündeme geldi. GTA serisinin oyunları ilk olarak konsola geliyor. Daha sonrasında ise PC platformuna çıkış yapıyor. Bu kapsamda oyuncular tarafından PlayStation 6'nın ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Sızdırılan bilgilere göre güncel olarak PlayStation 6'nın geliştirme süreci devam ediyor. Peki PlayStation 6 ne zaman çıkacak, özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PlayStation 6 çıkış tarihi ve özellikleri! PlayStation 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 16:51

Dünyanın en popüler oyun konsolları arasında yer alan PlayStation serisinin yeni modeli PlayStaiton 6 hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. PlayStation 5'e göre büyük bir grafik gelişiminin olacağı tahmin edilen PlayStation 6 için geri sayım başladı. Oyuncular tarafından PlayStation 6 ne zaman çıkacak, özellikleri neler sorularının cevapları araştırılıyor.

PlayStation 6 çıkış tarihi ve özellikleri! PlayStation 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

PLAYSTATİON 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

tarafından geliştirilen PlayStation 6'nın 2026 yılının sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyor. 4K çözünürlük ve 120 FPS hızını destekleyeceği iddia edilen cihazda "Işın İzleme" teknolojisinin de gelişmiş bir versiyonu kullanılacak. Mevcut PlayStation 5'lerde bulunan teknolojinin kapasitesinin 5 ila 10 kat arasında arttırılacağı tahmin ediliyor. AMD işlemcisi ile gelecek olan cihaz yeni nesil Zen 5 işlemci mimarisini kullanacak.

PlayStation 6 çıkış tarihi ve özellikleri! PlayStation 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

PLAYSTATİON 6 NE KADAR OLACAK, FİYATI?

PlayStation 6'nın ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak sızdırılan bilgilere göre konsolun 500-600 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak yaşanan RAM krizinin uzun bir süre devam etmesi durumunda bu fiyatların daha da fazla artma ihtimali bulunuyor.

PlayStation 6 çıkış tarihi ve özellikleri! PlayStation 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

PLAYSTATİON 6, GTA 6 AÇACAK MI?

Rockstar Games'in uzun süredir geliştirmekte olduğu 'nın 19 Kasım 2026 tarihinde çıkış yapacak. GTA serisinin yeni çıkan oyunları ilk olarak her seferinde konsol piyasasına sürülüyor. Daha sonrasında ise oyunun PC versiyonu çıkarılıyor. Bu kapsamda GTA 6'nın da ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarına çıkış yapması bekleniyor. Bu kapsamda PlayStation 6'nın da GTA 6'yı yüksek çözünürlükte çalıştıracağı düşünülüyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#gta 6
#sony
#oyun konsolu
#Playstation 6
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.