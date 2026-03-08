PlayStation 6 çıkış tarihi ve özellikleri! PlayStation 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Dünyanın en popüler oyun konsolları arasında yer alan PlayStation serisinin yeni modeli PlayStaiton 6 hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. PlayStation 5'e göre büyük bir grafik gelişiminin olacağı tahmin edilen PlayStation 6 için geri sayım başladı. Oyuncular tarafından PlayStation 6 ne zaman çıkacak, özellikleri neler sorularının cevapları araştırılıyor.

PLAYSTATİON 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony tarafından geliştirilen PlayStation 6'nın 2026 yılının sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyor. 4K çözünürlük ve 120 FPS hızını destekleyeceği iddia edilen cihazda "Işın İzleme" teknolojisinin de gelişmiş bir versiyonu kullanılacak. Mevcut PlayStation 5'lerde bulunan teknolojinin kapasitesinin 5 ila 10 kat arasında arttırılacağı tahmin ediliyor. AMD işlemcisi ile gelecek olan cihaz yeni nesil Zen 5 işlemci mimarisini kullanacak.

PLAYSTATİON 6 NE KADAR OLACAK, FİYATI?

PlayStation 6'nın ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak sızdırılan bilgilere göre konsolun 500-600 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak yaşanan RAM krizinin uzun bir süre devam etmesi durumunda bu fiyatların daha da fazla artma ihtimali bulunuyor.

PLAYSTATİON 6, GTA 6 AÇACAK MI?

Rockstar Games'in uzun süredir geliştirmekte olduğu GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde çıkış yapacak. GTA serisinin yeni çıkan oyunları ilk olarak her seferinde konsol piyasasına sürülüyor. Daha sonrasında ise oyunun PC versiyonu çıkarılıyor. Bu kapsamda GTA 6'nın da ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarına çıkış yapması bekleniyor. Bu kapsamda PlayStation 6'nın da GTA 6'yı yüksek çözünürlükte çalıştıracağı düşünülüyor.