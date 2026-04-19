PlayStation 6 gerçeği ortaya çıktı: 10 kat iddiası tartışılıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni nesil konsol beklentileri giderek yükselirken, PlayStation 6 ile ilgili ortaya atılan performans iddiaları da kafa karıştırmaya başladı. Özellikle “10 kat ray tracing gücü” söylemi, ilk etapta oyuncuların beklentisini ciddi şekilde yukarı çekti. Ama işin aslı biraz daha farklı görünüyor.
Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen KeplerL2, bu iddiaların aslında teknik belgelerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söylüyor. Yani kağıt üzerindeki güç artışı, oyun performansına aynı oranda yansımıyor.
Yapılan değerlendirmelere göre, AMD tarafındaki teknik iyileştirmeler özellikle ışın izleme tarafında büyük sıçrama sağlıyor. Ancak oyunlar sadece ray tracing’den ibaret değil.
İşte tam da bu yüzden, gerçek dünya senaryosunda performans artışı ortalama 3 kat civarında kalıyor.
Bu noktada Moore’s Law is Dead tarafından yapılan yorumların da fazla iyimser olabileceği ifade ediliyor. Çünkü FPS artışı sadece tek bir bileşene bağlı değil; rasterizasyon, işlem gücü ve diğer grafik yükleri de devrede.
Analizde, Ubisoft imzalı Assassin’s Creed Shadows oyunu referans alındı. Bu oyunda PlayStation 5, ray tracing modunda yaklaşık 30 FPS seviyesinde çalışıyor.
Detaylı hesaplamalarda bu değerin ortalama 33,33 FPS’e denk geldiği belirtiliyor. Aynı senaryo PlayStation 6 için uyarlandığında ise tablo değişiyor.
Yeni nesil konsolda bu değerin yaklaşık 103,3 FPS seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Yani kağıt üzerindeki 10 katlık artışa rağmen, gerçek kullanımda yaklaşık 3,10 katlık bir performans farkı ortaya çıkıyor.
Aslında mesele oldukça basit: Modern oyun motorları sadece ışın izleme teknolojisiyle çalışmıyor. Grafik iş yükünün önemli bir kısmı hâlâ klasik işlemlerden oluşuyor.
Bu yüzden ray tracing tarafında büyük sıçrama yaşansa bile, genel performans aynı oranda artmıyor.
Öte yandan, path tracing gibi daha ağır grafik tekniklerinin kullanıldığı oyunlarda PlayStation 6 farkını daha net gösterebilir. Yani bazı oyunlarda “gerçek sıçrama” hissedilecek, bazılarında ise artış daha sınırlı kalacak.