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 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation 6 için ilk bilgiler gelmeye başladı

Sony'nin 2030 yılına kadar piyasaya sürmesi beklenen PlayStation 6 modeliyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Oyun konsolunun kaç GB RAM kapasitesine sahip olacağı belli oldu.

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PlayStation 6 için ilk bilgiler gelmeye başladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:58

Japon devi 'nin bir sonraki nesil PlayStation 6 ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. 2030 yılından evvel piyasaya sürüleceği tahmin edilen oyun konsolunun, PlayStation 5 modeline kıyasla daha fazla 'e sahip olacağı ortaya çıktı.

PLAYSTATION 6 İÇİN RAM BEKLENTİSİ 24 GB

WCCFTech'in haberine göre, PlayStation 6 oyun konsolu tamı tamına 24 GB RAM seçeneğine sahip olacak.

PlayStation 6 için ilk bilgiler gelmeye başladı

Teknolojik olarak, PlayStation 6'nın ışın izleme (ray tracing) gibi ileri düzey grafik ve makine öğrenimi (machine learning) teknolojileri için ek RAM ihtiyacı duyacağı öngörülüyor. Ancak uzmanlar, mevcut 16 GB RAM'in sağladığı performans ile zaten birçok grafiksel zorluğun üstesinden gelindiğini belirtiyor.

Bu bağlamda da 24 GB RAM, hem oyun performansını hem de daha verimli grafik işleme süreçlerini desteklemek adına mantıklı bir adım olarak görülüyor.

Ancak bu artışın belirli sınırlamalara takılabileceği belirtiliyor. DRAM maliyetlerinin yüksek olması ve son yıllarda önemli bir fiyat düşüşü yaşanmaması, Sony'nin RAM kapasitesini artırma konusunda dikkatli davranmasına neden olabilir.

Ayrıca PlayStation 6 ile aynı anda piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation taşınabilir konsolunun da 16 GB RAM ile geleceği söyleniyor. Dolayısıyla geliştiricilerin her iki cihazda da uyumlu oyunlar geliştirebilmeleri için PlayStation 6'nın RAM kapasitesinin daha tutarlı bir seviyeye çekilmesi gerekebilir.

XBOX'TA İSE İŞLER KARIŞIK

Microsoft cephesinde ise işler daha belirsiz. Digital Foundry, için yapılan tahminlerin PlayStation 6'ya yönelik tahminlere göre daha karmaşık olduğunu vurguluyor. Microsoft'un, konsol alanında PlayStation ile doğrudan rekabet etmek yerine, daha çok önceden kurulmuş PC'lere odaklanabileceği düşünülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

PlayStation 6 ne zaman piyasaya sürülecek?
PlayStation 6'nın 2030 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak Sony henüz kesin bir tarih vermedi.
ETİKETLER
#sony
#xbox
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#ram
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