PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

PS5 DÖNEMİ UZUYOR

MST Financial analisti David Gibson, SandStoneInsights üzerinden paylaştığı raporda Sony’nin oyun bölümüne dair dikkat çekici bir tablo çiziyor. Gibson’a göre şirket, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde hem birinci parti hem de üçüncü parti oyun satışlarının etkisiyle beklentilerin üzerinde bir performans sergileyecek. Açıkçası bu güçlü görünüm, PS5 neslinin planlanandan daha uzun süre sahnede kalmasını mümkün kılıyor.