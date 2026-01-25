Menü Kapat
PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

Ocak 25, 2026 10:22
PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

Artan donanım maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, Sony’nin yeni nesil konsol planlarını yavaşlatmış görünüyor. Bu tablo, PS5 döneminin beklenenden uzun süreceğine işaret ediyor.

PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

PlayStation 5 ve Xbox Series X|S nesli altıncı yılına girerken, oyun dünyasında gözler doğal olarak yeni konsollara çevrilmiş durumda. Ancak kulislerden gelen son değerlendirmeler, bu beklentiyi biraz daha ileri bir tarihe öteleyebilir. Özellikle Sony cephesinde, PlayStation 6 için takvimin yeniden ele alındığı konuşuluyor.

PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

PS5 DÖNEMİ UZUYOR

PS5 DÖNEMİ UZUYOR

MST Financial analisti David Gibson, SandStoneInsights üzerinden paylaştığı raporda Sony’nin oyun bölümüne dair dikkat çekici bir tablo çiziyor. Gibson’a göre şirket, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde hem birinci parti hem de üçüncü parti oyun satışlarının etkisiyle beklentilerin üzerinde bir performans sergileyecek. Açıkçası bu güçlü görünüm, PS5 neslinin planlanandan daha uzun süre sahnede kalmasını mümkün kılıyor.

PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

PLAYSTATİON 6 İÇİN TARİH İLERİ KAYABİLİR

Bu noktada asıl dikkat çeken detay ise PlayStation 6’nın çıkış tarihi. Daha önce 2027–2028 aralığı telaffuz edilirken, Gibson yeni neslin 2029 hatta 2030 sonrasına sarkabileceğini söylüyor. Yani bekleyiş biraz daha uzayabilir.

PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

Gecikmenin arkasında ise küresel ekonomik belirsizlikler ve özellikle RAM fiyatlarındaki hızlı yükseliş var.

PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

Analistler, mevcut koşullarda yeni konsolların erken çıkmasının kaçınılmaz olarak çok yüksek fiyat etiketleriyle sonuçlanacağına dikkat çekiyor. Bu da fiyat hassasiyeti yüksek konsol kullanıcıları için yeni nesli cazip olmaktan çıkarabilir.

