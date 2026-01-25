PlayStation 6 için ilk kötü haber geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Artan donanım maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, Sony’nin yeni nesil konsol planlarını yavaşlatmış görünüyor. Bu tablo, PS5 döneminin beklenenden uzun süreceğine işaret ediyor.
PlayStation 5 ve Xbox Series X|S nesli altıncı yılına girerken, oyun dünyasında gözler doğal olarak yeni konsollara çevrilmiş durumda. Ancak kulislerden gelen son değerlendirmeler, bu beklentiyi biraz daha ileri bir tarihe öteleyebilir. Özellikle Sony cephesinde, PlayStation 6 için takvimin yeniden ele alındığı konuşuluyor.
MST Financial analisti David Gibson, SandStoneInsights üzerinden paylaştığı raporda Sony’nin oyun bölümüne dair dikkat çekici bir tablo çiziyor. Gibson’a göre şirket, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde hem birinci parti hem de üçüncü parti oyun satışlarının etkisiyle beklentilerin üzerinde bir performans sergileyecek. Açıkçası bu güçlü görünüm, PS5 neslinin planlanandan daha uzun süre sahnede kalmasını mümkün kılıyor.
Bu noktada asıl dikkat çeken detay ise PlayStation 6’nın çıkış tarihi. Daha önce 2027–2028 aralığı telaffuz edilirken, Gibson yeni neslin 2029 hatta 2030 sonrasına sarkabileceğini söylüyor. Yani bekleyiş biraz daha uzayabilir.
Gecikmenin arkasında ise küresel ekonomik belirsizlikler ve özellikle RAM fiyatlarındaki hızlı yükseliş var.
Analistler, mevcut koşullarda yeni konsolların erken çıkmasının kaçınılmaz olarak çok yüksek fiyat etiketleriyle sonuçlanacağına dikkat çekiyor. Bu da fiyat hassasiyeti yüksek konsol kullanıcıları için yeni nesli cazip olmaktan çıkarabilir.