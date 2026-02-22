PlayStation 6 zammı PS5 kullanıcılarına bağlı

Kategoriler
Artan bellek fiyatları Sony’yi yeni arayışlara itti. Şirket, PlayStation 6’nın fiyatını artırmamak için gelir yükünü PlayStation 5 ekosistemine kaydırabilir.s
Oyun dünyasında yeni nesil için beklenti artmışken bu kez farklı bir kriz kapıda: bellek fiyatları. Tam “sorunsuz bir geçiş olacak” denirken ortaya çıkan bu tablo, hem mevcut konsolları hem de gelecek planlarını etkiliyor. Sony ise şimdiden hesap kitap yapmaya başlamış durumda.
Bugüne kadar 92 milyon adet satan ve yıl bitmeden 100 milyona ulaşması beklenen PlayStation 5 için şu an ciddi bir tedarik sorunu görünmüyor. Sony, yıl sonuna kadar ihtiyaç duyduğu bellek stoğunu garanti altına almış durumda. Ancak sonrası için tablo net değil.
Asıl soru 2027 ve sonrasında ne olacağı. Olası bir gecikme senaryosunda PlayStation 6 beklenenden geç çıkarsa, PlayStation 5 üretiminin devam etmesi gerekecek. Bir yandan da yeni nesil konsol için ayrı bir bellek stoğu tutulacak. Yani Sony’nin önünde ciddi bir maliyet baskısı var.
İşte burada devreye PlayStation 5 sahipleri giriyor. Sony, artması beklenen maliyetleri doğrudan konsol fiyatına yansıtmak istemiyor. Özellikle PlayStation 6’nın yüksek bir fiyat etiketiyle çıkması, şirketin istemediği bir tablo.
Sony’nin finans şefi Lin Tao, bu maliyet artışlarını dengelemek için Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümünün gelirlerini artırmayı planladıklarını açıkladı. Yani önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu bölümden elde edilecek ekstra gelirle maliyet yükünün karşılanması hedefleniyor.
PlayStation Network’ün toplam kullanıcı sayısı 132 milyona ulaşmış durumda. Bu oldukça büyük bir havuz demek.
Oyun ve Ağ Hizmetleri denildiğinde akla gelenler belli: fiziksel ve dijital oyun satışları, PS Plus abonelikleri, DLC’ler ve sezon biletleri. Açıkçası ilk akla gelen ihtimal PS Plus ücretlerinde bir artış yaşanması.
Sony’nin henüz net bir yol haritası açıklamış değil. Ancak maliyet baskısının arttığı bir dönemde ekosistem gelirlerine daha fazla yüklenileceği anlaşılıyor. Yani konsol fiyatı sabit kalabilir ama servis tarafında hareketlilik yaşanabilir.