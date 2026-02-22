PlayStation 6 zammı PS5 kullanıcılarına bağlı

Asıl soru 2027 ve sonrasında ne olacağı. Olası bir gecikme senaryosunda PlayStation 6 beklenenden geç çıkarsa, PlayStation 5 üretiminin devam etmesi gerekecek. Bir yandan da yeni nesil konsol için ayrı bir bellek stoğu tutulacak. Yani Sony’nin önünde ciddi bir maliyet baskısı var.