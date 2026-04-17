PlayStation 6’dan oyunculara büyük müjde: Eski oyunlar çöpe gitmiyor

PlayStation 6’dan oyunculara büyük müjde: Eski oyunlar çöpe gitmiyor

Yeni nesil konsol yarışı daha başlamadan detaylar netleşmeye başladı. PlayStation 6’ya dair sızıntılar artarken, en dikkat çeken başlıklardan biri de geriye dönük uyumluluk oldu.

PlayStation 6’dan oyunculara büyük müjde: Eski oyunlar çöpe gitmiyor

Sektörde güvenilir kaynaklarıyla bilinen Moore’s Law is Dead’e göre Sony, PS6 ile birlikte oyuncuların mevcut oyun kütüphanelerini kaybetmemesi için ciddi bir hazırlık yapıyor. Yani kısacası, PS4 ve PS5 oyunları yeni konsolda doğrudan çalışabilecek.

Bu da şu anlama geliyor: Yeni nesle geçerken eski oyunlarınızı bırakmak zorunda kalmayacaksınız. Açıkçası bu, oyuncular için en kritik konulardan biriydi.

PlayStation 6’dan oyunculara büyük müjde: Eski oyunlar çöpe gitmiyor

SADECE UYUMLULUK DEĞİL, PERFORMANS DA ARTACAK

Ortaya çıkan bilgiler, bu desteğin basit bir yazılım çözümü olmadığını gösteriyor. İşin arkasında doğrudan donanım seviyesinde bir çalışma var.

AMD’nin geliştirdiği RDNA 5 mimarisi üzerinde yürütülen bu süreç, eski nesil oyunların daha stabil ve daha verimli çalışmasını hedefliyor. Üstelik yalnızca çalışmakla kalmayacaklar; ışın izleme gibi gelişmiş teknolojiler de korunacak.

Yani eski bir oyunu açtığınızda, belki de hiç olmadığı kadar iyi bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Bir nevi “yenilenmiş” deneyim gibi düşünmek mümkün.

PlayStation 6’dan oyunculara büyük müjde: Eski oyunlar çöpe gitmiyor

YAPAY ZEKÂ İLE ESKİ OYUNLARA YENİ SOLUK

İşin bir de yapay zekâ tarafı var. Sony’nin PS6’da kullanmayı planladığı AI destekli yükseltme teknolojileri, özellikle düşük çözünürlüklü eski oyunlar için ciddi bir fark yapabilir.

Bu sistem sayesinde oyunlar daha net, daha akıcı ve daha yüksek çözünürlükte çalışabilecek. Kısacası, eski oyunlar yeni nesil hissi verebilir.

PlayStation 6’dan oyunculara büyük müjde: Eski oyunlar çöpe gitmiyor

TAŞINABİLİR MODEL DE YOLDA

Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise taşınabilir konsol tarafı. Sony’nin PS6 ile bağlantılı bir el konsolu üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Bu cihazın, bağımsız bir ürün olmaktan ziyade doğrudan PS6 ekosisteminin bir parçası olacağı ifade ediliyor. Üstelik performans açısından PS5’ten bile güçlü olabileceği konuşuluyor.

