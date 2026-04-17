PlayStation 6’dan oyunculara büyük müjde: Eski oyunlar çöpe gitmiyor

Sektörde güvenilir kaynaklarıyla bilinen Moore’s Law is Dead’e göre Sony, PS6 ile birlikte oyuncuların mevcut oyun kütüphanelerini kaybetmemesi için ciddi bir hazırlık yapıyor. Yani kısacası, PS4 ve PS5 oyunları yeni konsolda doğrudan çalışabilecek.

Bu da şu anlama geliyor: Yeni nesle geçerken eski oyunlarınızı bırakmak zorunda kalmayacaksınız. Açıkçası bu, oyuncular için en kritik konulardan biriydi.