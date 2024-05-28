PlayStation ile kuran Türk şirket açıkladı: Türk mitolojisini anlatan oyun geliyor

28 May 2024 16:39 - Güncelleme : 28 May 2024 16:40

Türkiye’de PlayStation tutkunlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli oyun stüdyosu "Shadowfall Studios" PlayStation'ın resmî iş ortağı oldu. Shadowfall Studios, büyük bir oyun üzerinde çalıştığını da açıkladı.

Shadowfall Studios, şimdilik "Project Daeron" olarak kodladığı yeni oyunu için önümüzdeki günlerde önemli bir adım atacak. Bu bağlamda; oyunun ilk tanıtım videosu resmen yayımlanacak.

TÜRK MİTOLOJİSİNİ ANLATAN BİR OYUN OLACAK

PlayStation'ın resmî iş ortağı hâline gelen Shadowfall Studios, üzerinde çalıştığı oyunla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak oyunun Türk mitolojisini anlatacağı bilgisi paylaşılmış durumda. Fantastik bir dünyada geçecek oyun, bol aksiyonlu ve sürükleyici bir hikâyeye sahip olacak.

Bu arada; Türk mitolojisini anlatacak oyunun PlayStation 5'e özel olacağı düşünülmüyor. Şirketin resmî internet sitesindeki bilgiye göre PC'ler de bu oyunu destekleyecek. Xbox cephesi için ise henüz açıklama gelmedi.