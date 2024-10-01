PlayStation küresel çapta çöktü! Konsollar bibloya dönüştü

01 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:43

Sony'nin PlayStation Network (PSN) hizmeti, küresel çapta çöküntüye uğradı. Neredeyse 1 güne ulaşan bekleyişin ardından Sony'nin sessizliği, kullanıcıların öfkelenmesine neden oldu. PlayStation konsollarının hiçbirine erişim sağlanamıyor.

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PlayStation Network'ün küresel çapta büyük bir kesintiye uğramasının ardından milyonlarca oyuncu mağdur oldu. PS Network'ün salı gününün büyük bir bölümünde kapalı olduğu ve sabah 10'dan bu yana şikayetlerin devam ettiği bildirildi.

Şu anda PlayStation Network web sitesinde, Hesap Yönetimi, PlayStation Store ve Oyun ve Sosyal sayfalarında bir uyarı mesajı görünüyor.

"SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Mesajın içeriği ise şöyle:

"Oyunları, uygulamaları veya ağ özelliklerini başlatmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz."

"PlayStation Network'te oturum açmakta veya hesap oluşturmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz."

BÜTÜN KONSOLLARDA OTURUM AÇILAMIYOR

Hesap sahipleri PS5​, PS4​, PS Vita ve PS3'te oturum açamıyor.

PlayStation kullanıcıları hayal kırıklıklarını sosyal medya platformu X üzerinden dile getirirken, pek çok kişi ağın ne zaman tekrar çalışır hale geleceğini sorguluyor.

X üzerinden PlayStation'a sitem eden bir kişi, "PlayStation Network'ün kapalı olması ve parasını ödediğiniz oyunları oynamanıza izin vermemesi, dijital olarak hiçbir şeye 'sahip' olmadığınızı hatırlatıyor" yorumunda bulundu.

"PLAYSTATION NE HALT EDİYORSUN?

Oyuncuları daha da sinirlendiren sessizlikle birlikte PlayStation Network'ün ne zaman geri döneceği konusunda herhangi bir zaman dilimi verilmedi.

Sessizlikle beraber öfkelenen bir kullanıcı sosyal medya hesabı üzerinden "PlayStation ne halt ediyorsun? Sunucularınız çöktü." yorumunu yaptı.