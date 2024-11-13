PlayStation oyunları birer birer PC'ye geliyor: 'Staller Blade PC' sürümü, çıkış tarihi ile duyuruldu

13 Kasım 2024 17:50 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:50

Sony Interactive Entertainment, PlayStation özel oyunlarını PC platformuna taşımaya kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Marvel's Spider-Man 2 PC sürümü çıkış tarihi açıklanmıştı. Şimdi de PS5'in hikaye odaklı aksiyon ve macera oyunu Staller Blade PC sürümü, çıkış tarihi ile duyuruldu.

Güney Kore merkezli oyun geliştiricisi Shift Up, Sony'nin desteğiyle PlayStation 5 için özel olarak geliştirdiği ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen aksiyon-macera oyunu Stellar Blade için PC sürümünü duyurdu. Shift Up'ın 2024 yılı üçüncü çeyrek kazanç raporu sunumunda Staller Blade PC sürümü çıkış tarihi resmen açıklandı.

STALLER BLADE PC SÜRÜMÜ RESMEN DOĞRULANDI

PlayStation 5'te çıktığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi gören ve satış rakamlarıyla Sony'yi tatmin eden Stellar Blade, şimdi PC oyuncularının da beğenisine sunulmaya hazırlanıyor. Shift Up temsilcileri, kazanç raporu sunumunda Black Myth: Wukong'un global başarısını örnek göstererek, PC oyuncularının AAA oyunlara gösterdiği ilgiye dikkat çekti.

STALLER BLADE PC FİYATI NE KADAR?

Engadget'in aktardığına göre Shift Up, Staller Blade'in 2025 yılında Steam üzerinden yayınlanacağını resmi olarak doğruladı. Ancak en azından şu an için net bir tarih ve fiyat gibi bilgiler belli değil.

Koreli geliştirici, Staller Blade'in PC satışlarının PlayStation 5 versiyonunu geçeceğine dair umutlu olduklarını dile getirdi. Açıklamada "Steam’in AAA oyun pazarındaki artan etkisi ve Black Myth: Wukong'un küresel başarısı gibi son gelişmeler göz önüne alındığında, PC versiyonunun konsol versiyonundan daha iyi performans göstermesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

SPİDER-MAN 2 PC SÜRÜMÜ DE AYNI YIL GELİYOR

Staller Blade'in yanı sıra Sony, bir başka PlayStation 5 özel oyunu olan Spider-Man 2 PC sürümünü de 30 Ocak 2025 tarihinde piyasaya sürecek. Halihazırda Spider-Man Remastered ve Spider-Man: Miles & Morales oyunları da PC kullanıcıları tarafından oynanabiliyor.