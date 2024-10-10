PlayStation Plus, ekim ayında 10 bin 110 TL değerinde 10 oyunu ücretsiz sunuyor
PlayStation, Ekim 2024'te PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için toplam değeri 10 bin 110 TL olan 10 ücretsiz oyun sunacak. Ayrıca bazı popüler oyunlar da PlayStation Plus'tan kaldırılacak. İşte PS Plus Ekim 2024 oyunları.
Sony, PlayStation kullanıcılarını sevindirecek bir haberle ekim ayına özel olarak sunduğu ücretsiz oyunları duyurdu. PlayStation Plus'ın Extra ve Deluxe abonelerine hitap eden özel seçkide, toplam değeri 10 bin 110 TL olan 10 oyun yer alıyor. 15 Ekim itibarıyla erişime açılacak olan oyunlar, abonelerin kütüphanelerine otomatik olarak eklenecek.
PLAYSTATION PLUS NEDİR?
PlayStation Plus, oyuncuların oyunlara, çevrim içi çok oyunculu oyunlara ve özel içeriklere erişebilecekleri ücretli bir PlayStation abonelik platformu olarak sunuluyor. Kullanıcıların, PlayStation Plus'ta seçebilecekleri 3 üyelik planı var: Deluxe, Extra ve Essential.
Aşağıdaki listedeki oyunlar, 15 Ekim 2024 itibarıyla PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için ücretsiz olarak erişilebilir hale gelecek. PS4 oyunlarının geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsollarında da oynanabileceğini belirtelim. İşte o liste:
PLAYSTATION PLUS EKİM 2024 OYUNLARI
- Dead Island 2 – 1.749 TL – PS4, PS5
- Two Point Campus – 479 TL – PS4, PS5
- The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – 999 TL – PS4, PS5
- Gris – 529 TL – PS4, PS5
- Return to Monkey Island – 879 TL – PS5
- Ghostbusters: Spirits Unleashed – 699 TL – PS4, PS5
- Firefighting Simulator The Squad – 1.049 TL – PS4, PS5
- Overpass 2 – 1.749 TL – PS5
- Tour de France 2023 – 1.749 TL – PS4, PS5
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands – 229 TL – PS4
PLAYSTATION PLUS FİYATLARI
PlayStation Plus Türkiye fiyatları şu şekilde:
- PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL
- PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL
- PlayStation Plus Deluxe: Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL
Öte yandan PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar ise şöyle:
- Dragon Quest Builders (PS4)
- Dragon Quest Builders 2 (PS4)
- Dragon Quest Heroes (PS4)
- Dragon Quest Heroes 2 (PS4)
- Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (PS4)
- Gotham Knights (PS5)
- LittleBigPlanet 3 (PS4)
- The Evil Within (PS4)
- Toukiden: Kiwami (PS4)
- Ultra Street Fighter 4 (PS4)