PlayStation Plus, ekim ayında 10 bin 110 TL değerinde 10 oyunu ücretsiz sunuyor

10 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:15

PlayStation, Ekim 2024'te PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için toplam değeri 10 bin 110 TL olan 10 ücretsiz oyun sunacak. Ayrıca bazı popüler oyunlar da PlayStation Plus'tan kaldırılacak. İşte PS Plus Ekim 2024 oyunları.

PS5 Pro 7 Kasım tarihinde çıkış yapacak! Ücretsiz olarak güncellenecek oyunların listesi

PS5 Pro 7 Kasım tarihinde çıkış yapacak! Ücretsiz olarak güncellenecek oyunların listesi

Sony​, PlayStation​ kullanıcılarını sevindirecek bir haberle ekim​ ayına özel olarak sunduğu ücretsiz oyunları duyurdu. PlayStation Plus​'ın Extra ve Deluxe abonelerine hitap eden özel seçkide, toplam değeri 10 bin 110 TL olan 10 oyun​ yer alıyor. 15 Ekim itibarıyla erişime açılacak olan oyunlar, abonelerin kütüphanelerine otomatik olarak eklenecek.

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

PlayStation Plus, oyuncuların oyunlara, çevrim içi çok oyunculu oyunlara ve özel içeriklere erişebilecekleri ücretli bir PlayStation abonelik platformu olarak sunuluyor. Kullanıcıların, PlayStation Plus'ta seçebilecekleri 3 üyelik planı var: Deluxe, Extra ve Essential.

Aşağıdaki listedeki oyunlar, 15 Ekim 2024 itibarıyla PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için ücretsiz olarak erişilebilir hale gelecek. PS4 oyunlarının geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsollarında da oynanabileceğini belirtelim. İşte o liste:

PLAYSTATION PLUS EKİM 2024 OYUNLARI

Dead Island 2 – 1.749 TL – PS4, PS5

Two Point Campus – 479 TL – PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – 999 TL – PS4, PS5

Gris – 529 TL – PS4, PS5

Return to Monkey Island – 879 TL – PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed – 699 TL – PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad – 1.049 TL – PS4, PS5

Overpass 2 – 1.749 TL – PS5

Tour de France 2023 – 1.749 TL – PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands – 229 TL – PS4

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI

PlayStation Plus Türkiye fiyatları şu şekilde:

PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL

PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL

PlayStation Plus Deluxe: Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL

Öte yandan PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar ise şöyle: