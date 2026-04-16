PlayStation Plus hizmeti Nisan 2026 tarihinde dolu dolu bir oyun kataloğu seçkisine ev sahipliği yapıyor. 21 Nisan'dan itibaren PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Horizon Zero Dawn Remastered ve The Crew Motorfest başta olmak üzere birbirinden popüler yapımlar kullanıcılara sunulacak.

HABERİN ÖZETİ PlayStation Plus, Extra ve Premium Nisan 2026 oyunlarını açıkladı PlayStation Plus, Nisan 2026'da Extra ve Premium abonelerine Horizon Zero Dawn Remastered ve The Crew Motorfest gibi popüler oyunları sunacak. 21 Nisan'dan itibaren PS Plus Extra ve Premium aboneleri için yeni oyunlar erişilebilir olacak. Nisan 2026 PlayStation Plus Extra ve Premium aylık oyunları arasında Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew Motorfest, Football Manager 26 Console, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone, Monster Train ve Wild Arms 4 bulunuyor. PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium (Deluxe) olmak üzere üç farklı üyelik katmanı bulunuyor. PlayStation Plus Essential aylık 270 TL, Extra 405 TL ve Deluxe (Premium) 474 TL'dir.

PLAYSTATION PLUS EXTRA VE PREMIUM AYLIK OYUNLARI (NİSAN 2026)

PlayStation Blog sitesinde paylaşılan bilgilere göre, PS Plus Nisan 2026 aylık oyunları şu şekilde açıklandı:

The Crew Motorfest | PS5, PS4

Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4

Football Manager 26 Console | PS5

Warriors: Abyss | PS5, PS4

Squirrel with a Gun | PS5

The Casting of Frank Stone | PS5

Monster Train | PS5

Wild Arms 4 | PS5, PS4

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK FİYATLARI

PlayStation Plus; Essential, Extra ve Premium (Deluxe) olarak 3 farklı katmandan oluşuyor. Abonelik ücretleri ise şu şekilde: