Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation Plus, Extra ve Premium Nisan 2026 oyunlarını açıkladı

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerine Nisan 2026 tarihinde sunulacak oyunları açıkladı. PlayStation sahipleri bu ay Horizon Zero Down dahil birçok oyuna ek ücret ödemeden erişebilecekler. İşte PS Plus Nisan 2026 oyunları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 17:40

hizmeti Nisan 2026 tarihinde dolu dolu bir oyun kataloğu seçkisine ev sahipliği yapıyor. 21 Nisan'dan itibaren PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Horizon Zero Dawn Remastered ve The Crew Motorfest başta olmak üzere birbirinden popüler yapımlar kullanıcılara sunulacak.

HABERİN ÖZETİ

PlayStation Plus, Extra ve Premium Nisan 2026 oyunlarını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
PlayStation Plus, Nisan 2026'da Extra ve Premium abonelerine Horizon Zero Dawn Remastered ve The Crew Motorfest gibi popüler oyunları sunacak.
21 Nisan'dan itibaren PS Plus Extra ve Premium aboneleri için yeni oyunlar erişilebilir olacak.
Nisan 2026 PlayStation Plus Extra ve Premium aylık oyunları arasında Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew Motorfest, Football Manager 26 Console, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone, Monster Train ve Wild Arms 4 bulunuyor.
PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium (Deluxe) olmak üzere üç farklı üyelik katmanı bulunuyor.
PlayStation Plus Essential aylık 270 TL, Extra 405 TL ve Deluxe (Premium) 474 TL'dir.
PLAYSTATION PLUS EXTRA VE PREMIUM AYLIK OYUNLARI (NİSAN 2026)

PlayStation Blog sitesinde paylaşılan bilgilere göre, PS Plus Nisan 2026 aylık oyunları şu şekilde açıklandı:

  • The Crew Motorfest | PS5, PS4
  • Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4
  • Football Manager 26 Console | PS5
  • Warriors: Abyss | PS5, PS4
  • Squirrel with a Gun | PS5
  • The Casting of Frank Stone | PS5
  • Monster Train | PS5
  • Wild Arms 4 | PS5, PS4
PLAYSTATION PLUS ÜYELİK FİYATLARI

PlayStation Plus; Essential, Extra ve Premium (Deluxe) olarak 3 farklı katmandan oluşuyor. Abonelik ücretleri ise şu şekilde:

HizmetAylık3 AylıkYıllık
PlayStation Plus Essential270 TL710 TL2.160 TL
PlayStation Plus Extra405 TL1.148 TL3.645 TL
PlayStation Plus Deluxe (Premium)474 TL1.354 TL4.266 TL
ETİKETLER
#playstation plus
#Oyunlar
#Nisan 2026
#Horizon Zero Dawn
#The Crew Motorfest
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.