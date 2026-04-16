PlayStation Plus, Extra ve Premium Nisan 2026 oyunlarını açıkladı
Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerine Nisan 2026 tarihinde sunulacak oyunları açıkladı.
PlayStation Plus hizmeti Nisan 2026 tarihinde dolu dolu bir oyun kataloğu seçkisine ev sahipliği yapıyor. 21 Nisan'dan itibaren PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Horizon Zero Dawn Remastered ve The Crew Motorfest başta olmak üzere birbirinden popüler yapımlar kullanıcılara sunulacak.
Nisan 2026 PlayStation Plus Extra ve Premium aylık oyunları arasında Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew Motorfest, Football Manager 26 Console, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone, Monster Train ve Wild Arms 4 bulunuyor.
PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium (Deluxe) olmak üzere üç farklı üyelik katmanı bulunuyor.
PlayStation Plus Essential aylık 270 TL, Extra 405 TL ve Deluxe (Premium) 474 TL'dir.