PlayStation Plus, Extra ve Premium oyunlarını duyurdu: RDR2 ücretsiz oluyor
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Sony
16 May 2024 16:35 - Güncelleme : 16 May 2024 16:35
Sony, PlayStation Plus için Mayıs 2024 tarihinde yeni oyunlar getirecek. 21 Mayıs'tan itibaren sistemin kataloğuna eklenecek 9 tane oyun, PS Plus Extra ve Premium üyelere hitap edecek.
Oyun tutkunlarına tek bir fiyatla yüzlerce oyunu ücretsiz olarak sunan PlayStation Plus, kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Mayıs ayı başında PS Plus'a ekleyeceği yeni oyunları duyuran Sony, kataloğa 9 tane daha oyun ekleyeceğini açıkladı.
RED DEAD REDEMPTION 2 ÜCRETSİZ
PlayStation Plus kullanıcılarının ek bir ücret ödemeden oynayabilecekleri oyunlar arasında, standart fiyatı 1.629,00 TL olan Red Dead Redemption 2 dikkat çekti. Kimine göre "dünyanın en iyi oyunu" olarak nitelendirilen RDR2, aksiyon ve macera severlere hitap ediyor.
PlayStation Plus için Mayıs 2024 tarihinde eklenecek diğer oyunlar şöyle;
PS Plus Extra ve Premium
- Red Dead Redemption 2 (PS4)
- Deceive Inc. (PS5)
- The Sims 4 City Living (PS4)
- Crime Boss: Rockay City (PS5)
- The Settlers: New Allies (PS4)
- Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)
- Cat Quest (PS4)
- Cat Quest II (PS4)
- The LEGO Movie 2 Videogame (PS4)
- Watch Dogs (PS4)
PS Plus Premium Klasik
- 2Xtreme (PS4, PS5)
- G-Police (PS4, PS5)
- Worms Pinball (PS4, PS5)
Kaynak: Sony