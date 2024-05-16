PlayStation Plus, Extra ve Premium oyunlarını duyurdu: RDR2 ücretsiz oluyor

16 May 2024 16:35 - Güncelleme : 16 May 2024 16:35

Oyun tutkunlarına tek bir fiyatla yüzlerce oyunu ücretsiz olarak sunan PlayStation Plus, kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Mayıs ayı başında PS Plus'a ekleyeceği yeni oyunları duyuran Sony, kataloğa 9 tane daha oyun ekleyeceğini açıkladı.

RED DEAD REDEMPTION 2 ÜCRETSİZ

PlayStation Plus kullanıcılarının ek bir ücret ödemeden oynayabilecekleri oyunlar arasında, standart fiyatı 1.629,00 TL olan Red Dead Redemption 2 dikkat çekti. Kimine göre "dünyanın en iyi oyunu" olarak nitelendirilen RDR2, aksiyon ve macera severlere hitap ediyor.

PlayStation Plus için Mayıs 2024 tarihinde eklenecek diğer oyunlar şöyle;

PS Plus Extra ve Premium

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Deceive Inc. (PS5)

The Sims 4 City Living (PS4)

Crime Boss: Rockay City (PS5)

The Settlers: New Allies (PS4)

Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)

Cat Quest (PS4)

Cat Quest II (PS4)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS4)

Watch Dogs (PS4)





PS Plus Premium Klasik