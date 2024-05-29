PlayStation Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu: GTA San Andreas ve dahası!
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Sony
29 May 2024 09:10 - Güncelleme : 29 May 2024 09:10
Sony, Haziran 2024'te PlayStation Plus üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Kullanıcılar önümüzdeki ay, GTA: San Andreas Definitive Edition dahil 10 oyunu bekleyecek. İşte PS Plus Haziran 2024 oyun kataloğu...
Sony, PlayStation Plus üyelerine Haziran 2024 tarihinde vereceği oyunları açıkladı. Her zaman olduğu gibi PlayStation Blog'da paylaşılan bir gönderiyle duyurulan yeni ücretsiz oyun kataloğunda GTA: San Andreas - Definitive Edition da yer alıyor.
PLAYSTATION PLUS - HAZİRAN 2024 OYUN KATALOĞU
Tüm PS Plus üyeleri için 4 Haziran'dan itibaren oynanabilir hale gelecek oyunlar:
- SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake
- AEW Fight Forever
- Streets of Rage 4
PS Plus Premium paketine sahip olanların oynayabileceği oyunlar: (11 Haziran)
- Tomb Raider Legend
- Star Wars: The Clone Wars
- Sly Cooper and the Thievius Raccoonus
PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine ise şu oyunlar eklenecek:
- Dredge: PS4, PS5 - 29 Mayıs
- Lego Marvel Super Heroes 2: PS4 - 31 Mayıs
- Cricket 24: PS4, PS5 - 5 Haziran
- Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: PS4, PS5 - 7 Haziran
Kaynak: Sony