PlayStation Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu: GTA San Andreas ve dahası!

29 May 2024 09:10 - Güncelleme : 29 May 2024 09:10

Sony, PlayStation Plus üyelerine Haziran 2024 tarihinde vereceği oyunları açıkladı. Her zaman olduğu gibi PlayStation Blog'da paylaşılan bir gönderiyle duyurulan yeni ücretsiz oyun kataloğunda GTA: San Andreas - Definitive Edition da yer alıyor.

PLAYSTATION PLUS - HAZİRAN 2024 OYUN KATALOĞU

Tüm PS Plus üyeleri için 4 Haziran'dan itibaren oynanabilir hale gelecek oyunlar:

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

PS Plus Premium paketine sahip olanların oynayabileceği oyunlar: (11 Haziran)

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine ise şu oyunlar eklenecek: