PlayStation Plus, Haziran 2024 oyunlarını açıkladı: Toplam 12 bin TL cebinize kaldı!
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: PlayStation Blog
13 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:37
Sony, Haziran 2024'te PlayStation Plus üyelerine sunulacak yeni ücretsiz oyunları açıkladı. Kullanıcılar önümüzdeki ay, Far Cry 4 ve LEGO The Hobbit dahil 10 oyunu bekleyecek. Bu oyunların toplam değeri 12 bin TL'yi aşıyor.
Sony, PlayStation Plus üyelerine Haziran 2024 tarihinde vereceği yeni oyunları açıkladı. Her zaman olduğu gibi PlayStation Blog'da paylaşılan bir gönderiyle duyurulan yeni listede toplam değeri 12 bin 380 TL olan 10 oyun yer alıyor.
PLAYSTATION PLUS'A HAZİRAN AYINDA GELECEK YENİ OYUNLAR
PlayStation Plus Extra ve Premium üyelerine 18 Haziran itibarıyla sunulacak tüm oyunlar:
- Monster Hunter Rise - Normal Fiyatı: 999 TL - Platform: PS4 / PS5
- Football Manager 2024 - Normal Fiyatı: 1.629 TL - Platform: PS5
- Crusader Kings III - Normal Fiyatı: 1.249 TL - Platform: PS5
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 - Normal Fiyatı: 1.749 TL - Platform: PS4 / PS5
- After Us - Normal Fiyatı: 1.379 TL - Platform: PS5
- Anno 1800 - Normal Fiyatı: 1.129 TL - Platform: PS5
- Police Simulator: Patrol Officers - Normal Fiyatı: 749 TL - Platform: PS4 / PS5
- Far Cry 4 - Normal Fiyatı: 999 TL - Platform: PS4
- LEGO The Hobbit - Normal Fiyatı: 999 TL - Platform: PS4
- LEGO The Incredibles - Normal Fiyatı: 1.499 TL - Platform: PS4
Kaynak: PlayStation Blog