PlayStation Plus için Mayıs 2024'te gelecek popüler oyunlar

03 May 2024 17:59 - Güncelleme : 03 May 2024 18:15

Mayıs ayında PlayStation Plus üyeleri, FIFA'nın yerini alan EA Sports FC 24 oyununa erişebilecekler. PS5 ve PS4 platformlarında oynanabilir olacak.

Bu oyun, kapsamlı futbol yapısı ve lisanslı takım ve lig zenginliğiyle futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Ayrıca, PlayStation Plus üyeleri Mayıs ayında Ghostrunner 2'ye de sahip olacaklar.

Cyberpunk tarzı bir aksiyon deneyimi vadeden bu oyun, hızlı parkur ve etkileyici yakın dövüş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bunların yanı sıra, bağımsız oyunların başında gelen Tunic de PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak.

The Legend of Zelda serisinden ilham alan Tunic, maceralı dünyası ve dikkat çeken hikayesiyle öne çıkıyor.

Oyunlar, Mayıs ayı süresince Playstation kütüphanesine eklenebilir durumda olacak.