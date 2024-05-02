PlayStation Plus, Mayıs 2024 oyun kataloğunu açıkladı: Toplam değeri 5500 TL

02 May 2024 09:09 - Güncelleme : 02 May 2024 09:09

Sony, internet sitesinden yaptığı duyuru ile PlayStation Plus Mayıs 2024 oyun kataloğunu paylaştı. Toplam değeri yaklaşık 5500 TL olan dört oyun aboneler tarafından ücretsiz erişilebilecek. Peki PS Plus Mayıs 2024 kataloğunda hangi oyunlar var? İşte ayrıntılar...

PLAYSTATION PLUS MAYIS 2024 OYUNLARI

Açıklanan listede, normal fiyatı 2900 TL olan EA Sports FC 24 Standart Edition en pahalı oyun olarak karşımıza çıkıyor. Futbol tutkunları hem PS4 hem de PS5 konsollarıyla bu oyunu oynayabilecekler.

FC 24 Standart Edition'a ek olarak standart fiyatı 999 TL olan Ghostrunner 2, en pahalı ikinci oyun olarak listede bulunuyor. Fakat PS5'e özel olduğunu belirtmekte fayda var. Son iki oyun ise Tunic (749 TL) ve Destiny 2: Lightfall (829 TL) oluyor.

EA Sports FC 24 Standard Edition - 2.900 TL - PS4 / PS5

Ghostrunner 2 - 999 TL - PS5

Tunic - 749 TL - PS4 / PS5

Destiny 2: Lightfall - 829 TL - PS4 / PS5

Sony'den gelen açıklamaya göre yukarıdaki oyunlar 7 Mayıs itibarıyla PlayStation Plus'a eklenmiş olacak. Ancak ömür boyu katalogda durmayacağını belirtmekte fayda var. Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall, 3 Haziran'a kadar, EA Sports FC 24 ise 17 Haziran'a kadar kalacak.